Gabriel Caballero: "Aprovechamos la localía y fuimos contundentes"

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Este sábado por la noche, Dorados de Sinaloa consiguió su pase a las semifinales, al dejar en el camino, con una contundente goleada, a Zacatepec Siglo XXI, en la cancha del Estadio Banorte, para seguir en busca de ese bicampeonato que les dé el ascenso de forma directa a la Primera División.

Gabriel Caballero habló en conferencia de prensa sobre lo que fueron los segundos noventa minutos de los cuartos de final, en una serie que estuvo muy pareja hasta los minutos finales del partido, donde cayeron los goles que le aseguraron la clasificación a los sinaloenses.

“El partido fue tenso desde que empezó, fue un partido muy difícil, los dos juegos fueron muy parejos pero hoy pudimos aprovechar la localía y fuimos contundentes. Hasta el segundo gol el partido estaba muy parejo, Zacatepec necesitaba un gol y sabíamos que iban a desesperarse con mucha gente al ataque”, comentó.

El director técnico destacó el trabajo de sus jugadores, incluyendo a todos los que integran la plantilla, quienes están ilusionados con repetir el titulo obtenido el semestre pasado en este torneo Clausura 2017.

“No me gusta hablar de un jugador individualmente, a mí me gusta hablar del equipo y estoy muy orgulloso de ellos, no solamente de los once o los dieciocho que salen a la cancha, sino de los treinta porque todos trabajan y se la rifan por el compañero con la ilusión y la fe de conseguir el objetivo”, declaró.

Por último, el estratega argentino agregó que esta fase final no hay rivales a modo, tal y como sucedió en la otra llave que se jugó el mismo sábado, donde el sexto clasificado eliminó a los Alebrijes de Oaxaca, uno de los equipos que parecían más duros.

“No existe un rival más cómodo, ahora el tercero quedó eliminado con un solo gol, ahora el fútbol es muy parejo, nos toque el que nos toque va a ser muy difícil y muy complicado”, finalizó.