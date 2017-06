Diego Ramírez: "El objetivo en Dorados está claro"

Google Plus

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Dorados de Sinaloa realizó este jueves, en la sala de prensa del Estadio Banorte, la presentación de su nuevo director técnico de cara al torneo Apertura 2017 del Ascenso Bancomer MX, a unos cuantos días de haberlo anunciado de manera oficial en sus diferentes redes sociales.

Diego Ramírez, quien hasta hace unas semanas fuera el auxiliar técnico de los Xolos de Tijuana, se dijo agradecido por la oportunidad que le brindó la directiva y explicó cómo fue que se dio el contacto para llegar al banquillo sinaloense tras la derrota en la final por el ascenso y la eliminación de los fronterizos en la Primera División.

“Estoy muy agradecido con la directiva por haber confiado en mí para tomar este proyecto. Fue una decisión muy rápida, todo sucedió en un par de días, todos sabían que estábamos con un pie en América y ahí es cuando surge el interés de Dorados. Fue un golpe duro el que se hayan quedado a nada de conseguir el ascenso otra vez pero desde ya estamos trabajando en dejar eso atrás”, comentó.

Sobre la gran influencia que ha tenido el argentino Ricardo La Volpe en Miguel Herrera, el ahora entrenador del equipo de Sinaloa mencionó que cada uno tiene su estilo y que no se considera lavolpista ni que será como el ‘Piojo’ a pesar de haber estado trabajando tantos años junto a él.

“Cada técnico tiene su estilo, Miguel (Herrera) valora mucho lo que aprendió con La Volpe pero no se considera lavolpista. Yo aprendí mucho de Miguel pero no por eso no voy a aplicar todo lo que él hace, yo busco tener mi propio estilo, adaptándome al equipo y a los jugadores que tenga”, declaró.

Ramírez Deschamps se mostró consciente de lo que representa llegar a Dorados, un club al que calificó como protagonista en la división de plata pues está acostumbrado a llegar a fases finales y pelear por títulos.

“El objetivo está claro. Dorados es un equipo que pelea en todos los torneos por ser protagonista y casi siempre está cerca de los campeonatos y de los ascensos, desde que hablaron conmigo me lo hicieron saber. Obviamente lo más alto es el ascenso pero pocas veces voy a hablar de eso porque nada es más importante que el presente”, expresó.

Por último, el nacido en la Ciudad de México no descartó que pudieran llegar algunos jugadores del Club Tijuana como refuerzos para la próxima campaña, sobre todo aquellos que han tenido poca actividad pero que podrían aportar a la causa dorada.

“Conozco perfectamente a los jugadores de Xolos, estuvimos un año y medio ahí. Tengo pensado que, dependiendo del armado, la gente que allá no tenga mucha participación o no tenga cabida, no por capacidad sino por cupo, y que nos pueda servir acá lo traeremos”.