Luis Michel: "El partido más importante es el que sigue"

Dorados de Sinaloa continúa con su preparación de cara el encuentro de la cuarta jornada del Apertura 2017, donde enfrente a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en el Ascenso MX.

Fue Luis Michel quien atendió a los medios de comunicación, comentando que lejos de lo que se dijo al arrancar el torneo él se siente feliz de haber recibido una segunda oportunidad en Dorados, además de estar “empapado” de la idea que tiene Diego Ramírez:

“Muy contento con esta nueva oportunidad, las cosas han comenzado bien y estoy tratando de aportar en lo que me corresponde, me siento bien ya que no he dejado de trabajar y cuando me avisan de esta nueva oportunidad de volver a Dorados sin duda la acepté. Ya conocí a mis compañeros y estoy empapado de la idea que nos pide Diego dentro de la cancha”, señaló.

Asimismo el guardameta aseguró que si bien, la escuadra áurea ha tenido un buen arranque, buscarán extender esa racha lo más que se pueda, comenzando con el encuentro de este sábado frente a la U de G:

“Se están haciendo bien las cosas, aun así hay detalles que mejorar pero siempre que se gana es más fácil corregir. Esto recién comienza y seguiremos sumando ya que tenemos que tratar de hacer la mayor cantidad de puntos y el partido más importante es el que se aproxima el fin de semana”, declaró.

Luis Ernesto, quien formó parte del “Gran Pez” en su segunda etapa en primera división (Apertura 2015 y Clausura 2016) ve como una nueva oportunidad su regreso a Dorados, pues está vez tendrá la oportunidad de pelear por el Ascenso:

“Lo veo como una oportunidad y no como una revancha por lo sucedido hace un año atrás, tenemos que ir paso a paso ya que el objetivo final es ser campeones, ascender y más ahora que estuvieron cerca el torneo pasado de lograrlo. Estamos trabajando fuerte ya que hay rivales complicados pero vamos sacando los resultados positivos partido a partido para cumplir nuestro objetivo”, concluyó.