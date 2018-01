Julio Nava: "El domingo será un partido complicado"

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Dorados de Sinaloa continúa con sus trabajos de preparación, en la cancha del Estadio Banorte, de cara a lo que será su próximo compromiso en el Ascenso Bancomer MX, cuando visite el domingo a los Leones Negros de la UdeG. Este miércoles, Julio Nava habló en conferencia de prensa sobre la derrota en el pasado partido en casa, donde se pusieron abajo desde el primer minuto y terminaron en inferioridad numérica.

“Claro que la idea de local es sumar de tres puntos, ese es el objetivo, desafortunadamente no se dieron las cosas, nos metieron un gol muy temprano, no pudimos acomodarnos después, tuvimos una expulsión, no es pretexto, estuvimos empujando hasta el último pero no conseguimos el resultado que esperábamos”, comentó.

El encuentro de la cuarta fecha frente a Universidad de Guadalajara será una prueba complicada para el conjunto sinaloense, empezando por el tema del horario y por la desesperación que tendrá el rival, dado que todavía no conoce lo que es la victoria en la presente campaña.

“El domingo ellos van a querer salir también a ganar como nosotros, va a ser un partido complicado por el horario, no es habitual jugar al mediodía, así que hay que estar concentrados y hacer el trabajo que venimos haciendo para sacar un buen resultado”, declaró.

Por último, el camiseta #47 del equipo de Sinaloa se mostró tranquilo por lo que se ha hecho en este inicio de campeonato, a pesar de haber sumado solamente uno de los seis puntos que había disponibles jugando como locales.

“Hay formas de perder o ganar, los resultados no se dieron y tenemos un mal sabor de boca por eso, pero por el funcionamiento estamos tranquilos porque se ha trabajado bien”, concluyó.

El futbolista nacido en Martínez de la Torre, Veracruz ha iniciado como titular en las primeras tres jornadas de la división de plata y en el partido de Copa Corona MX contra Rayados de Monterrey, sumando 360 minutos de juego en total.