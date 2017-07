Tampico Madero y Zacatepec no se hacen daño en el Tamaulipas

Google Plus

Tampico Madero: H. Hernández; O. Esparza, O. Bernal, D. Menghi, J. Olvera (D. Martínez, min. 76); D. Ludueña (c), M. García (K. Lara, min. 95), D. Esqueda; E. Aguirre (C. Tovar, min. 45), J. Moreno, J. Orozco.

Zacatepec: L. Cárdenas; A. Echavarría, C. Villanueva, S. Flores (c), M. Orozco; C. Ivanobsi (L. Márquez, min. 76), M. Arguelles, R. González, A. Neira (J. Gómez, min. 95); W. Guzmán, D. Ríos (A. González, min. 106).

ÁRBITRO: Ángel Monroy Bello. Amonestados: M. García (min. 12), R. González (min. 27), D. Esqueda (min. 28), J. Orozco (min. 83), C. Villanueva (min. 90), J. Gómez (min. 90)

INCIDENCIAS: Partido de la Jornada 1 del Apertura 2017 del Ascenso Bancomer MX, disputado en el Estadio Tamaulipas