Diego Martínez: "Quien no se equivoca es quien no está jugando"

Foto: Daniel Borrego

Luego del penal causado por Oscar Bernal sobre Abraham Riestra en los últimos instantes del partido que costó la victoria frente a Toros de Celaya, Diego Martínez jugador del TM Fútbol Club dejó en claro que Bernal cuenta con el respaldo del equipo.

Al finalizar el encuentro de la fecha dos, los reclamos de la afición hacia el defensa de la 'Jaiba Brava' no se hicieron esperar y es que poco faltó para que el equipo lograra su primer victoria en el torneo, sin embargo el apoyo hacía el defensa no se hizo esperar de parte de sus compañeros y miembros de la directiva del club.

“Lo hemos apoyado bastante, es parte del fútbol, quién no se equivoca es quién no está adentro, que no está jugando, yo creo que todos somos cómplices de algún error, de aciertos, hoy le toco a Oscar pero es prácticamente de todos”, expresó el mediocampista Diego Martínez.



Agregó sentirse con un poco de impotencia más sin embargo dijo que hay que tener calma ante esas situaciones.

Actualmente la Jaiba Brava se prepara para el próximo fin de semana para recibir en casa al equipo de reciente incorporación en la liga de Ascenso MX, Atlético San Luis.