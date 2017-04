Ricardo Antonio La Volpe alabó la solidez defensiva del América

Google Plus

(Foto: Fox Sports)

América lo volvió a hacer; el conjunto azulcrema sacó una nueva victoria por la mínima diferencia ante los ‘Rayos’ del Necaxa y con esto llegaron a seis partidos de manera consecutiva sin perder en el presente Clausura 2017.

Ricardo Antonio La Volpe habló sobre lo que fue el triunfo ante los hidrocálidos y la importancia de que siguen sumando con vísperas a su onceava Liguilla consecutiva.

“Un partido difícil, nos complicó el rival, hizo muy bien las cosas pero bueno el equipo me demuestra inteligencia, mantener el cero atrás siempre es importantísimo, porque viene una genialidad de (Michael) Arroyo y ganas el partido 1-0. Nos faltó mayor creatividad, ellos no dejaron espacios, nos jugaron al tú por tú”.

El ‘Bigotón’ comentó que felicitó a su equipo sobre todo por su solidez defensiva, misma que consideró fue vital para conseguir el resultado.

No faltó la dosis de polémica que distingue a La Volpe en sus declaraciones. El timonel argentino fue cuestionado de cómo el América podría jugar mejor, a lo que él respondió: “Dime qué equipo juega muy bien y me copio. Me extraña esa pregunta, ayer veo a un equipo como Juventus, juega de local y supo cómo jugarle al Barcelona, le regaló toda la media cancha. Fíjate en el Real Madrid, en el primer tiempo cuántas veces llegó”.

“Un entrenador no solo trabaja con lo que son los once, (Erik) Pimentel venía trabajando, lo de (Bruno) Valdez quizás sorprende porque hoy es líbero pero se viene trabajando. Siempre digo que los equipos se arman de atrás para adelante. Cuando un equipo está bien parado, adelante vas a llegar. El equipo no lució pero ganó”.

El próximo sábado América buscará la mala racha de cuatro años sin poder vencer a los Gallos Blancos del Querétaro ya sea como local o visitante. El duelo será en el Coloso de Santa Úrsula en punto de las 21:00hrs.