Las segundas partes nunca fueron buenas

Así dicta el dicho que aplica más para la industria cinematográfica que para el futbol, aunque a veces parece que ambos temas tienen un guión perfectamente escrito que los pone en igual sintonía; es más, muchas películas se han basado en las historias deportivas para implementarlas desde otra perspectiva hacia la pantalla grande. Hoy no es el caso.

Lo último que dejó Ricardo Peláez como directivo del América es que tenía apalabrado a Miguel 'Piojo' Herrera para ser Director Técnico del club de Coapa. Lo respetaron no por el exjugador americanista, sino por el legado que dejó el todavía técnico de los Xolos de Tijuana en el coloso de Santa Úrsula.

Ejemplos hay muchos, como Ricardo La Volpe en el pasado reciente o el mismo Carlos Reinoso, quienes han pasado dos veces por los terrenos azulcremas para no tener una buena actuación en su segundo momento como técnico del ave. Para el argentino, la primera etapa fue peor.

Miguel Herrera llegará como el hijo pródigo que no debió irse del América. Lo atractivo que es ser timonel del tricolor así como una orden directa de los dueños del futbol mexicano lo pusieron al frente de la Selección Mexicana en el Mundial de futbol, pero de no ser así, estaría una larga temporada al frente de los exmillonarios.

Ahora regresará y con ello un sinfín de dudas ¿los jugadores le volverán a creer? Ya no tiene a los mismos elementos que en aquella ocasión hicieron vibrar a la afición amarilla. Por supuesto que no está el finado Christian Benítez, Raúl Jiménez acaba de ser campeón con Benfica y su futuro es incierto en Europa.

A lo mejor su palabra será suficiente para que Avilés Hurtado por fin llegue a las canchas de Coapa. Miguel Layún no sería parte del Porto la siguiente temporada y no suena un equipo que pague por su carta. Diego Reyes está en la incertidumbre de su próxima residencia, pues el Espanyol de Barcelona no muestra intenciones para firmar un contrato extenso. Francisco Guillermo Ochoa ya se cansó de descender en torneos europeos, aunque mantiene la idea de permanecer en el viejo continente. Moisés Muñoz es un hombre de confianza del Piojo, además de tenerle cariño pues alargó su permanencia en la Selección Mexicana lo más que pudo. El recién descendido tendrá ofertas de Primera División y es probable que una de ellas sea del América del extécnico nacional.

Se podría armar de un buen cuadro apuntalado por Oribe Peralta y Micky Arroyo, con Pablo Aguilar a disposición y recuperar el nivel de Paúl Aguilar, quien era su lateral titular cuando fueron a Brasil en el ya lejano 2014.

Sí, el 'Piojo' tendría material para competir como le gusta por un campeonato y regresar al América a los primeros sitios, de donde nunca debe salir y que con Ricardo La Volpe desaprovechó la oportunidad de implementar un récord.

Ahora sólo faltaría que no le gane la soberbia a la hora de dirigir al club con más campeonatos en el circuito mexicano.

