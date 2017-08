Pablo Aguilar: "Tenemos que pelear los dos torneos sea como sea"

Google Plus

(Foto: Yess Peralta / VAVEL México)

Con varios problemas pero a final de cuentas las Águilas del América sacaron el triunfo en su visita al ‘Chivo’ Córdova con marcador de 2-3 ante los Potros UAEM, en duelo correspondiente a la Copa MX que ya se encuentra en su recta final de la Fase de Grupos.

La figura indiscutible del encuentro fue el central paraguayo, Pablo Aguilar, quién marcó dos tantos y participó con una asistencia más y estas fueron parte de sus impresiones del resultado en entrevista para Univisión Deportes:

“Un triunfo muy sufrido la verdad que veníamos buscando los tres puntos para quedar mejor en la tabla de la Copa. La verdad que muy contento pero muy sufrido”.

Tras su par de tantos que fueron vitales para que América despertara y finalmente se llevara la victoria, Aguilar comentó: “En la Selección en un amistoso ya me había tocado (un doblete) pero bueno muy contento, más por el triunfo. Sirvió los dos goles, se me dio, se me venía negando pero como dije más contento todavía por la victoria”.

El tercer tanto del zaguero fue lejos de lo que se le reconoce en su desempeño y el jugador americanista explicó el cómo fue: “Es el trabajo de los ‘profes’, fue un momento que no me quedaba con la cabeza y bueno se dio así, fue un lindo gol”.

“Sabemos la responsabilidad que tiene esta camiseta, tenemos que pelear los dos torneos sea como sea, tenemos jugadores para eso y bueno para eso estamos”.

América se jugará la clasificación a los Octavos de Final de la Copa MX ante Atlas a finales del mes de agosto. Ahora vendrá momento de enfocarse totalmente en el Apertura 2017 donde enfrentarán a Lobos BUAP este sábado y posteriormente jornada doble, recibiendo a Tigres en el Estadio Azteca y visitando al Morelia en tierras michoacanas.