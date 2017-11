Oribe Peralta: "Siempre cuando tengo errores trato de ser el primero en levantarme"

(Foto: Carlos Ruiz / VAVEL México)

A sabiendas de que aún quedan 90 minutos por disputarse, el delantero de las Águilas del América, Oribe Peralta, espera que puedan sacar el resultado ante Cruz Azul este próximo domingo en punto de las 20:00hrs en la cancha del Estadio Azteca en los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2017.

“Sabemos que tenemos que ganar en casa. Siempre cuando tengo errores, fallos, trato de ser el primero en levantarme y dejar eso de lado, y ya, quedó así. Hoy mis compañeros me muestran un gran apoyo al final del partido y no queda más que seguir, eso no lo puedo solucionar, lo que sí puedo hacer es en lo que viene el domingo”, dijo el delantero luego de que falló el penal que pudo haber marcado la diferencia en el encuentro.

Peralta expresó su análisis de lo que fue el encuentro ante los celestes: “Complicado, estuvimos casi todo el partido con diez pero once contra once creo que lo hicimos bien, por ahí generamos solo dos jugadas en el transcurso del partido que nos pudieran haber puesto adelante. Al final el domingo tenemos que mostrar lo que realmente es el equipo”.

Al ser cuestionado en base a qué pudieron evitar la caída a pesar de la adversidad numérica en la cancha, Oribe comentó: “Al orden y al trabajo, al esfuerzo de todos, nunca nos mostramos desesperados a pesar de estar con diez, eso es lo que nos hace que nos llevemos el empate de acá”

Finalmente Oribe consideró que hay calidad suficiente como para poder suplir las bajas tanto del colombiano Mateus Uribe como de Edson Álvarez que vieron la tarjeta roja en el compromiso.

América tiene que ganar por cualquier marcador en la Vuelta o empatar sin goles para clasificar por el tema de su mejor ubicación en la tabla general.