Jéremy Ménez, contento tras su fichaje con el América

(Foto: La Afición)

Jéremy Ménez, uno de los nombres que más sonó en el mercado invernal para llegar a las Águilas del América, finalmente fue confirmado como refuerzo del equipo capitalino. Este viernes el club azulcrema oficializó la llegada del delantero que buscará ser un referente dentro del futbol nacional.

En entrevista para TDN, el galo ofreció sus primeras declaraciones donde dejó entrever su sentir por formar ahora parte del equipo americanista.

“Sí me sorprendió, no me lo esperaba pero en el futbol todo es posible hoy en día. Cuando me llegó la oferta me metí a internet, empecé a investigar del club y vi que era el más grande México al igual que su afición. Ahí decidí que era un proyecto muy interesante”.

Ménez posteriormente habló sobre lo que será su nueva casa, el mítico Estadio Azteca: “Pregunté si era el más grande de México y si fue donde (Diego Armando) Maradona, metió el gol con la mano, para que vean que sí me informé. Me hace mucha ilusión los estadios así, tengo prisa por llegar y demostrar grandes cosas para la afición y el club”.

El referente hoy en día de los Tigres, André Pierre Gignac, es compatriota del refuerzo azulcrema y Ménez expresó que ya tuvo una charla con el ariete de los felinos: “Hablé del campeonato con él y me comentó buenas cosas del torneo, tengo muchas ganas de llegar ya y realizar grandes cosas”.

“Lo más importante es estar bien físicamente y a partir de ahí las cosa salen sobre la cancha. Mi prioridad es estar a tope para disfrutar jugando y que las cosas salgan como yo quiero. Me siento bien, en el club seguí entrenando, quiero llegar con los nuevos compañeros, entrenar con ellos y ganar el ritmo de competencia. Conforme pase el tiempo, estaré cada día mejor”.

Finalmente, Ménez agradeció a la afición los mensajes que ha recibido de apoyo en sus redes sociales y afirmó que por el momento no piensa en una posible participación en Rusia 2018, se dijo meramente enfocado en el conjunto americanista.