Matías Almeyda: "Quiero ser el primero en levantar una Copa"

Google Plus

(Foto: Alejandro Nava | VAVEL México)

El estratega de Chivas, Matías Almeyda, hizo manifiestas sus ganas de levantar el título de liga con el Rebaño Sagrado, una meta que, según mencionó, tiene presente en cada momento y lo ve hasta como una necesidad, no obstante, tampoco quiere apresurar el camino:

“Quiero ser el primero en levantar una copa, necesito levantarla, iré a la Minerva y me voy a quedar dos días seguidos ahí, acuérdense el día que lo gane, Dios quiera porque, ¿quién esté de este lado no va a querer ser Campeón?, todos lo deseamos, lo pedimos y hay un trabajo por hacer, va en proceso”, expuso.

En apoyo a lo anterior, ‘El Pelado’ comentó que Jorge Vergara, por más que sus declaraciones digan lo contrario, sabe que la paciencia es la virtud para esperar el momento de coronarse en el certamen local, razón por la que le ha dado continuidad al proyecto en curso. Junto a este proceso, habló de los jugadores que se encuentran en las Fuerzas Básicas, a quienes ve como motor del equipo en un futuro como elementos bien valorados en el mercado internacional:

“Jorge puede decir todos los días que quiere ser Campeón, pero sabe que hay un proceso por, eso me dio cinco años de contrato y si no llega en este torneo será en el otro o en el otro, hay algo más profundo, Chivas va tener en un año o año y medio un equipo, en que Dios quiera esté yo, con montón de jugadores de fuerzas básicas que yo no los estoy quemando y que van a valer el triple de lo que valen hoy”.

Por último, el argentino opinó sobre la situación de Omar Bravo, actual goleador histórico de Chivas en Liga. Aseveró que pese a no verle un lugar en su esquema, tanto en el aspecto físico y de juego, es merecido que tenga un partido de despedida con el equipo tapatío.