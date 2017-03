Alan Pulido: "El equipo se merece estar allá arriba"

Segundo juego que marca consecutivamente Alan | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

La delantera del Guadalajara comienza a levantar la mano como una de las más productivas y que causa terror a cada defensa que se enfrenta. Uno de los responsables de esto es el centro delantero Alan Pulido, que fue fundamental en la victoria de su equipo este sábado por marcado de (2-0) al conjunto de Veracruz. Fue un partido muy trabado para los Rojiblancos, pero la calidad de sus figuras en la última zona del campo, fue la que definió el juego en su favor y ser ahora líderes en solitario.

"La verdad que estoy muy contento, porque el equipo se lo merece estar allá arriba, hemos trabajado muy fuerte. El compromiso que tenemos cada uno y en conjunto es algo muy bueno, para que nos mantengamos de líderes. Me ayuda mucho anotar un gol más, en este torneo es muy importante, pero como siempre lo he dicho, me quedó con el sacrificio de todos y las ganas que mostramos cada partido para darle una satisfacción a la gente que siempre paga por venirnos a ver", hay une evidencia clara que Alan Pulido no se queda con ningún alago y da muestras de agradecimiento a todo el equipo por el buen momento.

En las primeras fechas de la Liga MX con Chivas se veía al tamaulipeco como nueve central y solo, pero la productividad había sido de un solo gol. A partir del Clásico Nacional hubo un cambio en la posición con Zaldívar jugando como "9" y Alan por atrás. Esto ha servido en la dinámica de los Rojiblancos, porque la mancuerna produce aún más oportunidades de gol y sobre todo goles. Haciendo que Pulido pueda llegar más de frente a la portería rival en estos cambios de posición.

Veracruz mantuvo el cero por más de cincuenta minutos y complicando de más a los locales, pero en el minuto 55' Alan cambió la historia con una gran jugada individual. "Fue una jugada que habíamos practicado con Matías, nos pusimos de acuerdo para que un delantero se botara. Recibo yo en mediocampo y al momento de voltearme veo que no hay nadie, me logró quitar con la velocidad yendo de menos a más. Se me abrió un espacio y además Pizarro jaló una marca para optarla haciéndola individual, por fortuna salió la jugada", está anotación rompió el caparazón defensivo que los escualos habían formado.

Actualmente, se encuentran peleando en el liderato de goleo tres mexicanos con el chileno Nicolás Castillo de Pumas. Los futbolistas son Ángel Zaldívar, el propio Pulido y Rodolfo Pizarro, hablando muy bien de como se distribuyen las anotaciones en el 'Rebaño Sagrado', deben de seguir con la misma producción para cumplir los objetivos colectivos y si el atacante de Universidad Nacional baja el ritmo, alguno de los delanteros de Chivas podría quedarse con el título de goleo.