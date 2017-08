Matías Almeyda: "No me gustó mucho la actuación de mi equipo"

Google Plus

Se veía molesto Matías por el resultado y funcionamiento | Foto: ESPN

Llegó la primera derrota para Chivas y con esto también quedó en el olvido su invicto que se sostenía de tres empates. Esta noche fue goleado su equipo por Rayados (4-1) en un partido que se vio muy desequilibrado a partir del segundo tanto y Monterrey mostró su poderío de media cancha hacia arriba. Después de esto habló Almeyda, haciendo énfasis en su expulsión.

"En principio creo que Monterrey fue un justo ganador, nos superó. En prinicipio nos pusimos adelante a los dos minutos en ventaja y luego el partido fue bastante parejo. Empezamos a cometer algunos errores, pero también hay mucho mérito por parte de Monterrey, cuando es así, hay que aprender de los errores trabajar nuevamente y salir a ganar para que no seamos superados por el rival", Matías Almeyda reconoció el buen partido de sus oponentes que están de líderes generales momentánemante.

La expulsión al 'Pastor' de Chivas fue algo que no se ve muy común en Matías, ya que pocas veces se le ve reclamando al cuerpo arbitral. El argentino dijo que fue la primera vez que lo expulsaron. Salió del campo porque el árbitro asistente por la linea le aviso al central Roberto García Orozco y sin haber dicho ningún insulto, el técnico campeón salió expulsado.

En términos generales es así cómo evalúa la actuación del chiverío el estratega. "A mi no me gustó mi equipo hoy, el momento que vemos es cuando hay rivales de muchísimo peligro y con jerarquía. Sabíamos que no se les podía dar ni un metro a los delanteros, porque gran parte de las veces terminan siendo goles. El primer tiempo estuvo dominado, por medio del control nuestro, marcabmos muy bien en el ataque. Salimos igual para el segundo tiempo, pero se disvirtuó el partido con el segundo y tercer tanto", se vio superado Guadalajara por el arsenal de Pabón, Funes Mori y Avilés Hurtado.