Edwin Hernández: "Nuestro problema fue relajarnos"

(Foto: @YoSoyChavaPerez)

A sabiendas que ya es imposible poder pelear, al menos este torneo, en una liguilla para refrendar el campeonato obtenido el 28 de mayo pasado, el defensa de Chivas, Edwin Hernández, aceptó las críticas hacia el mal paso del equipo, el cual los mantiene esta semana como último lugar general.

El 'Aris' mencionó que uno de los principales motivos por el cual se dio el fracaso en el Apertura 2017 fue la relajación de todo el plantel y en conferencia en Verde Valle abundó más sobre este tema:

"No quisimos lograr esto (refrendar el título) y es cuando los equipos empiezan a caer; hoy que tenemos todos los huevos en la garganta, por no decir otra cosa, es cuando empiezas a querer reaccionar, cuando te ahogas es cuando quieres respirar", dijo.

Así mismo dio su sentir hacia la actualidad del Rebaño manifestando que: "Estoy triste, estoy decepcionado, no es el torneo que me esperaba, ninguno de nosotros lo esperaba, no me gusta poner pretextos, porque hay que aguantar la vara como esta, estamos en último lugar, hay que poner la cara también y es el mejor momento para saber de qué está hecho el equipo, aguantar estos golpes que ahora nos estamos dando nosotros mismos".

De la misma manera recalcó que se enfocarán por seguir adelante en la Copa Corona MX, donde enfrentarán a su archirrival, el Atlas, en Octavos de Final:

"Todos lo menosprecian pero nosotros siempre le hemos dado importancia al torneo, en la copa iremos por todo, también los últimos partidos que vienen también porque nosotros no podemos terminar últimos y debemos sacar la casta en estos partidos, la Copa es nuestro torneo y ahí podemos rescatar algo en este torneo".

Agradeció el apoyo del dueño del chiverío, Jorge Vergara hacia su técnico Matías Almeyda: "Que bien por Jorge porque es alguien que esta con el grupo, le hacemos saber nuestro sentir y es importante que el equipo de pies a cabeza siempre este firme y que estemos conectados todos; más allá del aprecio que le tenemos a Matías, nosotros lo respaldamos, porque un muy buen técnico y por la gran persona que es. Matías es el líder del grupo, pero dentro de la cancha los que tenemos que resolver somos nosotros", finalizó.