Felipe Rodríguez: “Es importante mantener el cero”

(Foto: Monarcas Morelia)

El portero de Monarcas Morelia, Felipe Rodríguez, se mostró contento por salir con el arco sin goles, tras la primera jornada del Clausura 2017, ya que el torneo anterior no tuvieron grandes resultados en este tema:

“Es importante mantener el cero, como se sabe el torneo pasado recibimos gol en todas las jornadas, pero también hay que reafirmarlo en las siguientes. Arrancamos con un triunfo, lo cual te ayuda anímicamente a mantener la confianza en el trabajo”.

El guardameta surgido de la escuadra purépecha, aseguró que el plantel no puede confiarse por un buen resultado en el arranque del torneo ya que deben tener la concentración al máximo debido a la situación por la que atraviesan:

“Tranquilidad no hay, estamos peleando el descenso y no podemos relajarnos ni un poquito, creo que hasta el final del torneo no habrá calma”.

Respecto a la llegada de Sebastián Sosa, mencionó que se aprieta la competitividad por la titularidad en el arco del equipo rojiamarillo, pero consideró que siempre han habido porteros con calidad en el plantel michoacano:

“Siempre hay competencia, cualquier portero de los que estamos hoy, puede jugar y todos entrenamos al 100%, no sufrimos en Monarcas por porteros”.

Así mismo el cancerbero michoacano agradeció a la afición por alentarlos durante el encuentro ante los Xolos de Tijuana y afirmó que los elementos de Monarcas se brindarán al máximo para lograr el objetivo principal:

“Va a ser muy importante tener el apoyo de nuestra afición, sobre todo en casa, el torneo anterior estuvieron aquí a pesar de los resultados, este inicio de torneo les aseguramos que nos vamos a matar en la cancha para lograr la salvación”.

Finalmente, el guardameta de la monarquía, se dijo consciente de la necesidad de unidades, por lo que los dirigidos por Pablo Marini, saldrán a enfrentar a los Gallos Blancos de Querétaro con la obligación de sumar:

“Es importante sumar, buscaremos ganar sea la cancha que sea, tenemos la obligación de sumar de local o de visitante, ahora sabemos que Querétaro es un rival complicado pero nosotros iremos a hacer nuestro juego”.