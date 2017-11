Ricardo Ferreti tranquilo tras empate ante Atlas

Google Plus

Foto: Diego Tapete / VAVEL México

El encuentro entre Tigres y Atlas que se había pospuesto desde el 8 de septiembre se llevó a cabo y todo terminó con marcador de 1 por 1. Dicho partido no se pudo llevar a cabo en aquella ocasión debido a que una pantalla instalada en la parte alta de la mitad de la cancha no se encontraba colocada a la altura indicada, por lo que los servicios de seguridad no permitieron la disputa del mismo.

Luego del empate ante los rojinegros del Atlas, el entrenador Ricardo 'Tuca' Ferreti pasó a dar sus palabras en conferencia de prensa y en la cual comentó sobre lo que le parecía el problema de la ya mencionada pantalla, además de dar su opinión en cuanto al rendimiento de sus jugadores, dando énfasis en el ataque con el que cuentan.

“Estamos en los primeros lugares, de Monterrey seguimos nosotros y yo me siento tranquilo, nada preocupado. El Atlas se defendió también muy bien, es un equipo muy ordenado y naturalmente que eso da mucho mérito también”, mencionó en un inicio Ferreti.

Al ser cuestionado sobre el resultado del partido y si observó la lesión que sufrió Oscar Ustari, guardameta de Atlas, contestó que “la lesión no la vi porque despeja y yo sigo la pelota, ojalá se encuentre bien y se recupere pronto. De lo otro tranquilo, muy tranquilo. De verdad no tengo mucha preocupación, hay que seguir trabajando y sabemos perfectamente que tenemos que mejorar en muchos aspectos y tras el domingo veremos la posibilidad de trabajar de cara a la liguilla”.

El estratega del cuadro felino reconoció que debido a diferentes circunstancias que ocurren en el fútbol, como la marcación de un penal por parte del árbitro central, fue así que Atlas logró emparejar el marcador tan sólo dos minutos después de que Tigres marcará el primer tanto de la noche.

“Felicitar a Rayados por ocupar el primer lugar, y de los dos partidos que restan por jugar esperamos que el equipo juegue bien, mejore su actuación, logremos los puntos que faltan para no tener ningún problema en nuestra posición. A falta del partido del domingo y posteriormente el clásico, ya entramos a la liguilla, comentó el entrenador brasileño. Además añadió que “el clásico será un buen parámetro para ver como entraremos a la liguilla”.

Sobre la instalación de la pantalla en el estadio Jalisco, 'Tuca' Ferreti argumentó que para él hubiera sido más conveniente invertir el dinero gastado en contratar mejores entrenadores en las fuerzas básicas.

En el encuentro de la siguiente jornada Tigres recibirá en casa al conjunto de Necaxa, quienes también luchan por permanecer en puestos de clasificación a la liguilla. Mientras que el cuadro de Atlas se enfrentará a Chivas en una edición más del clásico tapatío.