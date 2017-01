Esperan con ansias el regreso al Nemesio Díez

Google Plus

(Foto: Deportivo Toluca)

En el Deportivo Toluca esperan con ansias el debut en el nuevo Estadio Nemesio Díez, así lo manifestó el Director Técnico Hernán Cristante, donde enfrentarán al finalista del torneo pasado: el América.

"Estamos esperando ese momento de volver, sé que están trabajando muy duro. Si bien existe la posibilidad de volver a casa y es lo que queremos todos, primero está la seguridad de la gente, eso es una realidad y me imagino que todavía están evaluando pero por lo pronto, contentos. Es tu casa, es tu hogar, es donde te sentís tranquilo, contento, aunque hoy sí es diferente, hoy ya no es el antiguo estadio, no hay una remodelación de por medio, es un nuevo estadio entonces contento, eso es como que te da un airesito más, te da más vitalidad, te hace sentir como cuando estás en tu casa", aseguró el pampero.

Además sobre el Centenario escarlata, el rioplatense aseguró que es una fecha especial para la institución y que la exigencia siempre es la misma: "Es importante porque hoy hay una fecha especial que marca eso, en la fecha se conmemora todo el pasado, todo lo que se ha vivido, entonces uno quiere que las cosas también salgan bien por eso, pero para nosotros no es el punto fundamental. Somos profesionales, todos queremos ganar y si fuera que se conmemorara el año 150, 142, estaríamos en la misma postura, entonces el entorno hoy es festivo, queremos que sea una fiesta en todo pero no nos cambia absolutamente nada" confirmó el ex arquero escarlata.

Sobre el posible debut de Rubens Sambueza como 'choricero', dijo que el volante ya estuvo entrenando al parejo de sus compañeros y su estreno como escarlata se podría dar este Domingo a su ex equipo.

Sobre el cuadro azulcrema, Cristante Mandarino aseveró: "Han tenido un poco más de tiempo para trabajar, creo que eso le hace bien a cualquier equipo, no podemos decir que vienen de inactividad porque terminaron jugando tarde, entonces tiene condimentos particulares el partido, creo que a Toluca al menos en este inicio nos agarra en un buen momento"