Hernán Cristante: "Sabemos qué hicimos mal"

Foto: Deportivo Toluca

Después de la primera derrota del año, el estratega del Deportivo Toluca, Hernán Cristante, puntualizó los detalles por los cuales perdieron por un marcador de 1-0 ante Jaguares de Chiapas.

Acerca de las acciones del juego, el director técnico dijo: “El balance es malo, perder un partido que sabíamos que iba a ser muy complicado pero de esta forma duele, es más difícil ver por qué, creo que nos faltó eso que tuvimos en los partido anteriores, el jugar para ganar, aunque los chicos lo quieren pero hay algo que hoy pasó, estuvimos más timoratos, pareció ese partido obligado que tenés que salir a ganarlo sí o sí y el temor a que las cosas te salgan mal no te deje funcionar, no de deje hacer, entonces me parece que va por ese lado. Después el equipo se apresuró, empezó a ser impreciso, perdimos pelotas normalmente simples, no anduvimos en ningún aspecto, hoy el técnico afectó y el aspecto emocional también, más todavía”.

Los 'escarlata' venían de una buena racha de juegos ganados y sobre ellos, comentó: "Duele porque es casa, porque veníamos de dos partidos que más allá de los resultados habían sido buenos en intensidad, en determinación, entonces llegó la derrota y hay que sacarle no sí si provecho, pero hay que aprender de esto, en un primer análisis sabemos qué hicimos mal, entonces nos tenemos que hacer cargo, corregirlo, prefiero una derrota ahora, eso es una realidad, pero sí duele, cómo no”.

Por último resaltó cómo lució su equipo en el terreno de juego: “El equipo no subestima y no sobra, es algo que uno no lo puede manejar o no lo puede controlar, es parte de ese desarrollo e inteligencia emocional que hay que seguir trabajando, el equipo se vio con respecto a los otros partidos, pasivo, esa pasividad hizo que el rival pudiera tener la pelota, creara alguna situación, tuviera más tiempo de meterse atrás y armarse, sí fuimos pasivos”.