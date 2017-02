Juan Delgadillo espera su oportunidad para poder debutar en Liga

Foto: Deportivo Toluca

Luego de participar en la Copa Mx con el Deportivo Toluca, Juan Delgadillo, quien juega como defensa central y medio de contención dijo que se esta adaptando a las exigencias que tiene el futbol mexicano de la 1ra división, por lo que espera con ansías su debut en liga con los choriceros.

"Estoy muy contento, la verdad que me he acoplado muy bien a lo que es el ritmo de Primera (División), cada vez me siento mejor, he tenido la oportunidad en Copa, estoy esperando la oportunidad en Liga y por eso trabajo diario, con la misma exigencia de siempre y cada vez mejor, me adapto al ritmo de mis compañeros”, expresó.

“La exigencia es la misma que en un partido de liga, ahí me exigen al igual que le exigen a Sinha, a Aarón (Galindo), al que sea, aquí en la cancha todos somos iguales, tenemos que meter lo mismo, no echamos de menos la Copa, es lo que se platica siempre en el vestidor en los partidos que me ha tocado estar y me siento uno más del plantel, no me siento como un novato, cada vez me siento mejor, tengo buena relación con mis compañeros, trato de sentirme que ya llevo mucho tiempo acá y eso me ha ayudado mucho”, añadió.

Además, Delgadillo Fuentes tiene el apoyo de jugadores consolidados en 1ra división como Galindo y “Sinha” quienes le han dado tiempo y confianza para que el juvenil muestre su talento con los choriceros “En el primer partido que jugué en Copa me dijeron que no sintiera nervios, que jugara como siempre he jugado entonces eso me ayudó mucho, mentalmente también me metí mucho en la cabeza todo lo que medían ellos. Entonces la confianza la tengo al máximo y hay que aprovechar cada oportunidad que se presente”.

El juvenil escarlata se dijo sentirse orgulloso de pertenecer al plantel del club rojo y que se siente más cómodo jugando como medio de contención que como zaguero.