Previa Toluca vs Morelia: Por el pase a cuartos

Los 'Diablos Rojos' del Toluca enfrentan a su similar 'Monarcas' Morelia, en duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Corona MX, ambos llegan en momentos muy diferentes, haciendo de este, un duelo muy atractivo.

'Diablos con hambre de triunfo'

Los 'choriceros' llegan con ganas de ganarlo todo, pues al estar festejando el centenario de su fundación, tanto directiva, jugadores y aficionados quieren festejar a lo grande, siendo su nuevo estadio solo el comienzo de esta fiesta, por lo que la noche del miércoles saldrán a buscar el resultado, para así poder seguir avanzando y soñando con traer la copa a Toluca.

(Deportivo Toluca FC | Foto: Copa Corona MX)

'Unos Monarcas motivados'

Después de haber vencido por la mínima a su rival directo en la lucha por el no descenso, Morelia llega con un gran estado de anímico al ya no ser últimos de la porcentual. Aunque es bien sabido que para ellos es importante priorizar en la liga, el no llegar con ninguna presión para la copa, puede resultar favorable para los diriges por Roberto Hernández, por lo que nos espera un gran partido.

(Club Monarcas Morelia | Foto: Copa Corona MX)

Jugadores a seguir:

Enrique Triverio. El delantero argentino se ha convertido en uno de las piezas claves para que Toluca se encuentre disputando este partido, su olfato goleador lo ha hecho jugar los 360 minutos que Toluca ha disputado en esta edición de la Copa MX, misma donde ha podido anotar en dos ocasiones.

(Enrique Triverio | Foto: Futbol Sapiens)

Facundo Erpen. Por el ando de los visitantes, su compatriota argentino Erpen es uno de los pilares en la parte defensiva de la 'Monarquia', su habilidad para resolver jugadas de peligro se verá constantemente requerida con el arsenal ofensivo que tienen los 'mexiquenses'.