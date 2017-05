Hernán Cristante: "Tenemos capacidad de reacción"

Foto:Deportivo Toluca

Tras confirmarse el empate entre Diablos Rojos y Chivas el día de ayer, Hernán Cristante atendió a los medios de comunicación, después del encuentro.

"Está vez desde el principio el arco rival y por momentos fue un buen partido hecho por nosotros, la vuelta en casa de ellos será igual de complicada, pero se nos facilita sacar puntos de visita, así que no estamos muertos"

Sobre la jugada polémica en donde, Ríos sale y Jesús Méndez que era el cambio no entra y en ese lapso cae el gol del cuadro de la escuadra visitante.

"No me di cuenta que 'Cocho' había salido, si era la intención que lo hiciera, yo le estaba agarrándole la cara a Jesús diciendo que jugaría el partido más importante de su vida y en ese momento veo que Ríos no está y el 4to árbitro no deja entrar a Méndez"

Sobre el gol de los visitantes que fue hecho por Rodolfo Pizarro, el argentino argumento que fue un gol circunstancial, ya que cayó tras un rebote y además los escarlatas tenían 1 jugador menos.

Sobre el ingreso de Esquivel, el ex guardameta dictaminó que fue un revulsivo muy importante para los choriceros.

Sobre el juego, el argentino aseguró que sus dirigidos dieron un gran partido en donde los mexiquenses fueron intensos y demostraron que tienen material futbolístico para pasar a la siguiente fase.

Sobre el gol que hizo el delantero Fernando Uribe, al conectar un centro efectuado por el volante argentino Rubens Sambueza, el entrenador argentino confirmó que su equipo tiene capacidad de reacción y que buscarán marcar el próximo domingo cuando visiten al conjunto tapatío en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga MX.

Finalmente sobre si ya tiene un reporte médico sobre Antonio Ríos, el mandamás choricero comentó que no lo hay, aunque cree que es una torcedura y el médico lo evaluara este viernes.