Resultado y goles del Tigres 3 Toluca 0 de la Liga MX 2017

Tigres vs Toluca en vivo online en Liga MX 2017

A continuación te dejamos el resumen de este duelo, con el que el cuadro de San Nicolás de Los Garza marchan 3ros generales y los mexiquenses cayeron hasta la 6ta posición. ¡No olvides seguir a VAVEL MÉXICO, para tener la mejor información del futbol mexicano!

Min 90 FT. Se acaba el encuentro en el Universitario y los Tigres de la UAN golean 3-0 a los Diablos Rojos del Toluca. Gracias por seguir la transmisión en VAVEL MX.

Min 88' Disparo de Canelo, que carece de fuerza

Min 85' Aproximación de Tigres, que no pasa a mayores.

Min 81' Enner Valencia aprovecha el penal y los felinos golean al cuadro mexiquense.

Min 80' Penal para el cuadro felino. derriban a Valencia

Min 77' Cambio de Tigres. Sale Eduardo Vargas y entra Damián Álvarez

Minuto 69' Gran jugada de Valncia con Gignac, pero el disparo del andino queda corto.

Minuto 66' Uribe dejó ir el primero de los choricerso, fallo sólo dentro del área.

Minuto 64' Gol de Enner Valencia

Min 58' Disparo de Ríos que pasa rriba de la meta del cuadro felino.

Min 48' El esférico lo tiene los visitantes y buscan igualar el juego.

Min 46' Se reinician las acciones en el Universitario.

Min 45+2 Finaliza el primer tieMpo en el Estadio Universitario. Gracias por seguir la transmisón en VAVEL MX

Min 45' Tajeta roja para Alexis Veea por agresión verbal al colegiado.

Min 43' Falta de Méndez sobre Carioca, tarjeta preventiva para el argentino.

MIN 34' Tarjeta roja para Aquino tras golpear con el pie a la cara de Salinas

Min 33. Gol de Gignac, pero antes lo pillan en posición adelantada.

Min 31' Disparo de Méndez, pero le hace falta fuerza. Esquivel recupera, pero es falta del canterano mexiquense.

Min 29' Aproximación de los regios y el pase de Vargas se queda corto

Min 28' Se marca posición adelantada de Fernado Uribe, balón para los locales.

Min 27' Aproximación de los choriceros , pero se adelanta muy bien Guzmán.

Min 24' Se salvan los mexiquenses, disparo de Vargas , que pasa por arriba del marco de García.

Min 22' Disparo de los escarltas, pero la defensa regia responde.

MIN 15' Fuera de lugar nuevamente de GIGNAC

Min 12' Fuera de lugar del fránces Gignca, se perfilaba para anotar el goleador felino.

Min 8' Gol de los Tigres.Gran jugada de Rgz, quien se combina con Valencia y este le cede a Gignac, quien define sólo en el área.

Min 7 TIG 0-0 TOL Cerca los escarlatas del primero, tras disparo de Uribe

Min 6. Disparo de Vega que controla Guzmàn.

2' - Tiro libre directo para Tigres. El árbitro invalida la juagda por falta en ataque.

INICIA EL JUEGO EN EL UNIVERSITARIO

Alineación TolucaFC : García, Esquivel, Velarde, Ríos, Salinas, García, González, Vega, Uribe, Canelo, Méndez, D.T.Cristante

Alineación Tiges: Guzmán, Torres, Ayala, Rodríguez, Dueñas, Aquino, Juninho, Valencia, Gignac, Vargas, De Souza, D.T.Ferretti

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Toluca vs Tigres, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Universitario. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

La última vez que Tigres y Toluca se enfrentaron fue el 4 de febrero en el Clausura 2017, en dicho encuentro los visitantes se fueron arriba en el marcador con gol de Rubens Sambueza, los 'felinos' por más que intentaron igualar el marcador no lo lograron, llevandose los 'rojos' tres puntos a casa.

Para Rodrigo Salinas el encuentro de este sábado es de suma importancia, pues deberán cerrar de la mejor manera el torneo para quedar en lo más alto de la tabla: “Vamos en el tercer lugar general; venimos haciéndolo bien, tenemos dos derrotas nada más y el equipo se encuentra bien, trabajando fuerte; sabemos el objetivo que queremos y creo que vamos bien, hay que cerrar en los últimos partidos de la mejor manera para estar en las mejores posiciones”, comentó.

En la semana el arquero de los Tigres Nahuel Gúzman, resaltó la regularidad que ha tenido tigres en los últimos torneos, declarando que a su aprecer Tigres debería estar en la lista de los grandes del fútbol mexicano: “Creo que habría que reconsiderar esa lista de equipos grandes y colocar a Tigres entre los primeros uno o dos lugares”

(Nahuel Gúzman | Foto: Multimedios)

El Estadio Universitario mejor conocido como "El volcán", será testigo de este gran encuentro, dicho inmueble fue inaugurado el 30 de mayo de 1967, cuenta con una capacidad de 42,000 espectadores y es considerado uno de los estadios más pasionales del país.

(Estadio Universitario UANL | Foto: Multimedios)

Hernán Cristante se mostró enojado después del juego contra Pachuca que empataron a dos goles, pues a su parecer se vio afectado por el arbitraje: "Es una vergüenza que un árbitro te diga que “estamos para imponer justicia”, yo no puedo entender que un cuarto árbitro me diga eso; si a mí me dicen eso me da vergüenza, ellos están para impartir justicia que no es lo mismo”, expresó.

(Hernán Cristante | Foto: Diego Tapete VAVEL México)

Ricardo el Tuca Ferreti declaró que es de suma importancia, por lo que deberán tener un buen juego para poder quedarse con la victoria en casa: “No iniciamos tan mal, estamos en una posición relativamente cómoda pero no podemos confiarnos y esta semana es crucial para nosotros. Tenemos que aprovechar estos dos juegos de local y ojalá podamos lograr los seis puntos”, comentó.

(Ricardo Ferreti | Foto: Diego Tapete VAVEL México)

Te dejamos el historial de los últimos 5 partidos entre estas escuadras:

- Tigres 0-1 Toluca 04/02/17 Clausura 2017

- Toluca 0-0 Tigres 14/08/16 Apertura 2016

- Toluca 1-0 Tigres 10/01/16 Clausura 2016

- Toluca 0-2 Tigres 06/12/15 Apertura 2015

- Tigres 0-0 Toluca 03/12/15 Apertura 2015

Toluca y Tigres se han enfrentado un total de 49 ocasiones, en las que se han anotado un total de 127 goles, dandonos así un promedio de 2.59 goles por partido, lo que nos garantiza un gran encuentro la noche de este sábado.

Los 'choriceros' vienen de empatar a dos goles en si visita a Pachuca, partido en el que se pudo ver la gran capacidad de reacción del equipo, pues a pesar de verse abajo en el marcador, lograron rescatar un importante empate que sin duda alguna da un respiro a los dirigidos por Hernán Cristante.

Por otro lado, los 'Diablos Rojos del Toluca' llegan en la tercera posición de la general, cuentan con una diferencia de +4, por lo que buscaran una victoria más en este año de centenario.

Aqunque los dirigidos por Ricardo Ferreti vienen de ganar, la afición no se encuentra muy contenta, pues a su parecer debido a la gran cantidad y calidad de jugadores con los que cuenta el equipo, el desempeño ha sido muy pobre, he ahí el porque del abucheo que se llevaron los jugadores al finalizar el encuentro frente a Veracruz, mismo que ganaron un gol por cero en casa.

El conjunto universitario marcha en la cuarta posición de la tabla general con 22 puntos y una diferencia de +9, es importante aclarar que los felinos aún tienen un partido pendiente frente a los 'Rojinegros del Atlas'.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Tigres vs Toluca en vivo, correspondiente a la 14ª jornada del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Universitario a partir de las 19:00 horas.