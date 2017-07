Cristian Menéndez: "Hay que ver las cosas positivas"

Google Plus

(Foto: Club Tiburones)

Los Tiburones Rojos de Veracruz debutaron con derrota en casa el día de ayer en el cierre de la jornada inaugural del Apertura 2017. Una vez terminado el partido, varios jugadores escualos se detuvieron para platicar con la prensa y expresar su sentir al no cumplir con lo que se tenía planteado que era no perder puntos en casa, ya que es necesario para el equipo pesar en el puerto para lograr su objetivo principal que es salir del fondo de la tabla porcentual.

Cristian Pellerano, capitán del equipo y quien salió expulsado, comentó que la idea era quedarse con los tres puntos y una jugada imprevista combinada con una desconcentración fueron factores para que el conjunto de los hidrorayos consiguiera anotar y así quedarse con los tres puntos.

Por su parte, Cristian “Polaco” Menéndez, declaró que a pesar de que se buscó por todos los medios anotar pero que no se logró concretar de manera exitosa: “Esto recién empieza, no hay que volverse locos, hay que ver las cosas positivas y seguir adelante. El fútbol mexicano es rápido y el clima también es un factor, tanto para ellos como para nosotros.”

Daniel Villalva, sin duda fue uno de los jugadores que se notó molesto al caer contra uno de los rivales directos en la pelea por el descenso: “En lo personal, el segundo gol es un error mío ya que pierdo un baló en media cancha y me siento un poco mal, fastidioso, pero son cosas que pueden pasar. Soy ser humano y me puedo equivocar, pero obviamente que me voy triste en lo personal, del uno a cero te puedes levantar pero el dos a cero ya es un golpe duro.”

El 'Keko' espera que la gente confíe en el equipo, que no se desespere, esto apenas empieza y que hay que darle vuelta a la página, el equipo cuenta con plantel para sacar adelante este barco.

Este lunes ha empezado la preparación de los escualos para visitar a los Rayados de Monterrey en la segunda jornada del Apertura 2017.