Blue Lambeau: Leones vuelven a vencer a empacadores a domicilio

Era TNF y la semana 4 de la NFL arrancaba con un duelo que buscaba el liderato de la NFC Norte el cuál antes del partido le pertenecía a los de Green Bay con un récord de 2-1, mismo que la escuadra de Detroit.

El partido que tenía el antecedente de la dolorosa victoria de los Lions en la semana 17 de la temporada pasada, derrota que no solo dejo a la escuadra de los “cabezas de queso” sin playoffs sino que fue una amarga despedida para Aaron Rodgers en Lambeau Field.

1st Half

Si bien el partido comenzó con una jugada grande de la defensiva local, una intercepción de Rudy Ford a Jared Goff (19/28, 210YDS, 1TD, 1INT) que dejo a los Packers dentro de la yarda 20 en el primer drive del partido la ofensiva solo pudo transformar esa entrega en 3 puntos de Carlson, gracias en parte a la captura de Aidan Hutchinson y a las bajas en la linea ofensiva de Love.

Sin embargo, la escuadra de Dan Campbell iba a responder pues conducirían 4 series ofensivas anotadoras acumulando 24 puntos sin respuesta de Green Bay llegando a reflejar un marcador de 24-3 antes del medio tiempo. Los TDs corrieron a cuenta de Amon-Ra St. Brown (5REC, 56YDS, 1TD) y de David Montgomery que tuvo una gran noche.

La ofensiva de Matt LaFleur no carburaba a pesar de tener de regreso a Chistian Watson y Aaron Jones, pues además de despejar en 3 ocasiones su QB fue interceptado en propio territorio por el secundario Jerry Jacobs(2 INTS) gracias a un pase desviado de Alex Anzalone (5Tackles y 1 pase defendido) que los visitantes convirtieron en un segundo TD terrestre de Montgomery.

2nd Half

Ya en la segunda mitad las cosas mejoraron para la escuadra local ya que consiguieron un TD en la conexión Jordan Love - Chistian Watson con todo y conversión de 2 puntos incluida para acortar distancias.

La defensiva local hizo su trabajo y le devolvieron el balón a Jordan Love (246YDS, 1TD, 2INTS, 1 RUSH TD) que por tierra convirtió el segundo touchdown para Green Bay pero esta vez fallando la conversión pero acortando a solo 10 puntos de diferencia.

Foto: Twitter @greenbaypackers

Ya a mediados del 4to cuarto los Packers habían detenido a la ofensiva de Lions que tuvo que buscar un gol de campo pero gracias a una conducta antideportiva del ex linebacker de Georgia Quay Walker estos transformarían el gol de campo en 7 puntos cortesía del ex RB de los Bears que tuvo una gran noche.

David Montgomery regresó de lesión para correr 121 yardas en 32 acarreos y anotar 3TDs terrestres en la victoria de su equipo Foto: Twitter @detroitlions

Casi al final del encuentro Jordan Love fue nuevamente interceptado por Jacobs en zona roja y solo pudieron rescatar 3 puntos en un FG de 50yds por parte de Carlson antes de finalizar el partido con un marcador final de 34-20.

Esta victoria puso a Lions con record de 3-1 y cómo líderes divisionales del Norte de la NFC con los Packers cayendo al segundo lugar con record de 2-2 y parece que entre ellos dos estará el campeonato divisional pues Vikings y Bears aún no han ganado en esta temporada y aunque lo hagan no alcanzarían a los empacadores por lo menos no en esta semana. El segundo “round” en el Ford Field será en la Semana 11 el 23 de noviembre en día de acción de gracias otra vez en TNF.

Gran actuación de la escuadra de Michigan en la "bahía verde" y con gran presencia de su afición que "pinto" de azul Lambeau Field e incluso Amon-Ra St. Brown festejo su TD con una "Lambeau Leap". También destacables las 4 victorias consecutivas del coach Dan Campbell sobre la franquicia de GB.