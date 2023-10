Desastre acerera en el NRG Stadium

Houston y Pittsburgh se vieron las caras en la Semana 4 de la NFL, con dos equipos con pronósticos diferentes ya que Pittsburgh llegaba con amplio favorito para llevarse este encuentro.

El partido arrancó y Houston arrasó en su primera serie ofensiva, avanzando 60 yardas en 5 minutos y anotando sus primeros 7 puntos de forma muy rápida, algo que no tuvieron los acereros ya que desde el inicio la ofensiva no logró avanzar y no pudo hacer primeras oportunidades.

Texanos no dejó de mover el balón y conecto 3 puntos más para terminar el primer cuarto con marcador de 10-0 a favor de los locales, mientras que Pittsburgh no pudo generar puntos y las yardas eran de escándalo.

Para el segundo cuarto los Steelers ajustaron a la defensiva y detuvieron en multiples ocasiones a los ofensiva comandada por su mariscal de campo CJ Stroud, mientras que Pittsburgh a la ofensivo no logró hacer puntos y sufrió muchísimo en los primeros dos cuartos del partido.

El tercer cuarto arrancó y los Steelers neutralizaron a la ofensiva de Houston por completo dejando a los visitantes sin puntos, mientras que los Steelers se notaron más intensos y ofensivos pero no lograron meterse a la zona de anotación y solamente conectaron 6 puntos.

Llegó la jugada que cambio todo el partido y fue en una 4ta oportunidad dónde Pittsburgh se la jugó pero Kenny Pickett fue derribado y salió del partido con una fuerte lesión en la rodilla derecha.

Para el último cuarto Pittsburgh fue nulo en su ofensiva con el ingreso de Trubisky, mientras que Texans aprovecho lo mal que se notaban ,os visitantes para anotar 14 puntos más y finiquitar el partido y dejar el marcador final de 30-6 para darle una dura derrota a los acereros y dejaron con marca de 2 ganados y 2 perdidos, mientras que Houston igual quedó con marca 2-2.

Los Steelers recibirán en el Acrisure Stadium a Ravens en uno de los partidos más importantes de la temporada, dónde deberán ganar si quieren seguir con vida en la división norte de la Americana.