¿Quiénes parten como favoritos en la conferencia Nacional?

Tras 5 semanas en VAVEL comenzamos a analizar cuales son las franquicias que se postulan para ser los 7 elegidos que se peleen un lugar en febrero. Si bien quedan más de 10 semanas de temporada recordemos que solo 7 franquicias avanzaran a la postemporada, 4 campeones divisionales y 3 comodines además de que con el reciente aumento de 6 a 7 equipos en la fiesta grande solo el equipo con mejor récord por cada conferencia tendrá una semana de descanso en los partidos de Wild Card.

Lucha por el Primer sembrado

Los únicos invictos en la NFL parece se disputarán el primer lugar de la conferencia: Eagles y 49ers tienen récord de 5-0 y no parece que alguno de los dos vaya a aflojar, lo que fue la final de conferencia del año pasado pinta para repetir en un partido que no pudimos disfrutar competitividad porque San Francisco se quedó sin QBs debido a las lesiones, pero este año se verán las caras en la Semana 12 en el Lincoln Financial Field casa de los vigentes campeones de la NFC, ese duelo podría definir quien toma ventaja para colocarse como el “Seed 1” ya que aunque “Niners” parece estar a un nivel más convincente después de la última semana ambos equipos parecen estar un escalón por encima de la conferencia.

Campeones divisionales

Aquí estarán los sembrados 3 y 4, que con campeonato divisional en mano pero sin ventaja de localía llegarán a los playoffs en enero. Si bien parece que Philly y SF serán dos de ellos los Detroit Lions también se posicionan como favoritos en el norte de la NFC volviendo a los Playoffs después de que el año pasado se quedaran a punto pero con un notable dominio sobre el resto de equipos de su división, mientras que en el sur la competencia luce más abierta pues mantienen 3 equipos con récord positivo, sin embargo, son los Tampa Bay Buccaneers quienes han establecido mejor marca y mejor rendimiento en duelos divisionales por lo que tras solo 5 juegos parten como favoritos.

Comodines

Aquí colocamos a los equipos que creemos que solo les alcanzará para meterse a Playoffs, donde si bien pudieran tener una oportunidad como “caballos negros” estos no parten como los principales candidatos, como lo pueden ser: Dallas Cowboys que parece que a menos de que ganen sus dos enfrentamientos directos cederán la división a Philadelphia Eagles pero que estarán seguro en la postemporada y a los Seattle Seahawks que han iniciado bien y salvo sorpresa no podrán ganar su división pero si quizás incomodar en el Wild Card como ya lo hicieron en el año pasado. A la pelea se suman Falcons y Saints que de no poder ganar su división parece que se disputaran ese séptimo lugar. Quien sabe si Packers y Rams puedan mejorar y levantar la mano para entrar en la pelea es muy temprano en la temporada. De la misma forma dos escuadras que el año pasado lograron clasificarse pero que este año parece que se quedarán fuera de la postemporada son los Minnesota Vikings y los New York Giants quienes curiosamente se enfrentaron, ambos han iniciado con récord de 1-4 en la temporada y aunque aún hay tiempo parece que no podrán alcanzar no solo a sus líderes divisionales sino a franquicias que también estarán en la pelea como Washington Commanders o Chicago Bears.

Playoffs

Dependerá mucho de como queden acomodados los enfrentamientos y quienes puedan gozar de la localía pero los dos claros favoritos serían los mismos que la anterior campaña Eagles y 49ers, veremos si los Lions pudieran quitarle el tercer lugar a los Cowboys. Este es un panorama de la clasificación de los equipos de la NFC en la carrera por un lugar en la postemporada.