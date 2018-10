Talisca chamado pela primeira vez ao escrete brasileiro

Estava preparado para integrar a selecção sub-21 do Brasil mas uma chamada de última hora deixou Anderson Talisca felicíssimo e surpreendido: o jogador do Benfica, de apenas 20 anos, ficava a saber que iria ser convocado para a selecção A do Brasil pela primeira vez na carreira.

A notícia do dia 10 de Novembro deixou o médio goleador visivelmente feliz. O jogador, que chegou ao Benfica vindo do Bahia, agradeceu ao clube da Luz mas também ao «time» brasileiro que o lançou para o palco do futebol: «Nunca vivi emoção maior na minha vida. É a realização de um sonho de infância», começou por dizer, no Instagram - «Ao Benfica, o meu muito obrigado por me fazer crescer profissionalmente e pessoalmente. Também não poderia deixar lembrar onde tudo começou: o Bahia. O Esquadrão me fez homem e me deu a chance que precisava», afirmou Talisca, que não deixou de fora amigos e familiares.

O jogador da Luz tem sido a coqueluche do clube das águias, sendo o goleador-mor da equipa, com 9 golos marcados até agora em todas as competições. Dos 23 golos marcados pelo Benfica na liga portuguesa, 8 têm o crivo do brasileiro Talisca. A única vitória europeia do Benfica até agora teve também a assinatura do longilíneo médio, que facturou o 1-0 diante do Mónaco.