Resumo do mercado de transferências da Primeira Liga 2014/2015

O mercado fechou para a Liga Portuguesa no dia 2 de Setembro, aliviando treinadores, colocando ponto final nos negócios de última hora dos clubes gastadores e encerrando novelas de Verão sobre as saídas de algumas das jóias da coroa, quer de Benfica, quer do Porto ou Sporting. Enzo ficou na Luz e não ingressou no Valência, Jackson Martínez também não abandonou o Dragão e William Carvalho, sondado pela Premier League, acabou por permanecer em Alvalade.

O clube mais esbanjador foi o FC Porto, seguido de perto pelo Benfica; O Sporting, apesar de estar em contenção desde a temporada passada, acresceu os seus gastos ligeiramente, beneficiando também da venda de Marcos Rojo ao Manchester United. De realçar um dos momentos altos da janela de transferências em Portugal: o regresso inesperado de Nani ao Sporting, adição de qualidade inegável ao calibre do campeonato luso. Pelo lado do Dragão, Brahimi, Óliver Torres, Martins Indi e Adrián Lopez foram as contratações mais sonantes de um clube que apostou forte (e com risco) no ataque ao título. Pelo Benfica, Talisca, Samaris e Júlio César foram as investidas mais significativas no mercado.

Também o SC Braga investiu com força, contratando Danilo, Matheus, Bolly e Wallace (depois emprestado ao Mónaco), dando a Sérgio Conceição condições para empurrar o clube arsenalista para os primeiros lugares da tabela classificativa. De também destacar a ida de Kléber para o Estoril, a chegada do internacional iraniano Haghighi para o Penafiel, a mudança de Maazou para o Marítimo, o ingresso de Marco Matias no Nacional da Madeira ou transferência de Rámon Cardozo para o Moreirense.