Sporting faz queixa de Benfica e FC Porto à Liga

Luís Duque tinha, anteontem, exortado a quem tivesse dúvidas e suspeitas sobre o caso «Deyverson e Miguel Rosa», para que exercessem uma queixa e despoletassem um inquério: pois assim fez o Sporting, que hoje avança para uma participação na Liga devido ao sucedido nos jogos Benfica x Belenenses e Estoril x FC Porto (12ª e 10ª jornada, respectivamente).

Em causa, nesses dois jogos referidos pelos Leões, estará a verdade desportiva, já que alguns jogadores foram impedidos de exercer a sua profissão em prol de um benefício ao clube detentor, ou do passe do jogador (caso de Kléber, do Porto) ou de opções de recompra e percentagens de passes partilhadas (caso de Miguel Rosa e Deyverson).

Os regulamentos, recorde-se, expressamente proíbem acordos extra-regulamentares que impeçam os clubes de actos de ingerência na gestão técnica de outros clubes; refira-se ainda que, no caso de Rosa e Deyverson, a totalidade dos direitos desportivos de ambos pertencem somente ao Belenenses, e os salários são pagos na totalidade pelo clube do Restelo.