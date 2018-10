«Somos o quarto grande» diz novo presidente do Belenenses

Patrick Morais de Carvalho sucede a António Soares na presidência do Belenenses, assim ditou a votação eleitoral do passado Sábado. Com 52,4% dos votos, Patrick Morais de Carvalho, advogado de profissão, destronou a anterior direcção.

Sob as palmas de uma plateia feita de apoiantes, Patrick Morais de Carvalho vincou os objectivos futuros a serem concretizados no seu mandato: «Tenho de perceber qual o ponto de partida do clube, para começar, antes de perceber quais as primeiras medidas que iremos tomar na Direção. Mas queremos normalizar as relações com a SAD e acredito que somos o quarto grande clube em Portugal. É esse o lugar do Belenenses por direito próprio», afirmou à «A Bola TV».