IndyCar: Power ganó con lo justo en Detroit

La NTT IndyCar Series llevó a cabo su séptima fecha de la temporada 2022 en el circuito callejero de Belle Isle ubicado en Detroit, Michigan, el cual hacía su última aparición ya que para 2023 la carrera se desarrollará en el centro de la ciudad. Josef Newgarden se quedó con la pole luego de marcar un tiempo de 1:15.215 en la clasificación.

Newgarden mantuvo el liderato en la largada mientras que Graham Rahal se fue al muro y rompió la suspensión trasera. Por su parte, Alexander Rossi logró avanzar desde el 11° hasta el 6° lugar hasta que en el final de la vuelta 5 decidió entrar a pits para colocar neumáticos duros y el piloto de Andretti Autosport comenzaría a marcar vueltas rápidas de forma consecutiva.

El piloto del equipo Penske comenzaría a perder ritmo y esto sería aprovechado por Will Power quien tomaría la primera posición, seguido por Scott Dixon y Alex Palou quienes superaron a Newgarden pocas vueltas después. En la vuelta 18 Scott McLaughlin se iría largo en la escapatoria de la curva 3 y caería hasta el 25° lugar pero sin generar una bandera amarilla mientras que un par de giros después Hélio Castroneves abandonaría por un problema eléctrico en su monoplaza del equipo Meyer Shank Racing.

Power se detuvo en pits en la vuelta 25 y recuperó el liderato una vuelta después cuando tanto Dixon como Palou se detuvieron, mientras que Rossi ya se encontraba cuarto luego de cumplir con su segunda detención y salir por delante de Newgarden. El piloto del equipo de Michael Andretti, y que a partir de 2023 correrá con Arrow McLaren, se acercó a los dos pilotos de Chip Ganassi Racing y en un lapso de 3 vueltas superó tanto al actual campeón como al neozelandés.

Rossi cumplió con su última detención en la vuelta 46 y volvería a pista en el segundo lugar virtual de la competencia con neumáticos duros mientras que cinco vueltas después Power se detuvo, colocando blandos y saliendo con 16 segundos de ventaja sobre Rossi. Kyle Kirkwood, quien estaba en el Top 10, también había parado por blandos pero se fue al muro al salir de pits y al final el campeón 2021 de Indy Lights tuvo que abandonar la competencia.

La diferencia entre Power y Rossi se fue reduciendo en la vueltas finales debido a la diferencia de neumáticos, y al tráfico, y finalmente el piloto del equipo de Roger Penske cruzó primero la línea de meta por un segundo de distancia sobre el de Andretti mientras que Dixon completó el podio. De esta forma el piloto oriundo de Queensland, Australia logra su primera victoria de la temporada, la cuarta de Penske, y la N°100 de Chevrolet como fabricante desde que regresó a la categoría en 2012.

