El TC abrió la temporada en Viedma

Volvió todo el color del Turismo Carretera y el TC Pista... Este fin de semana, la categoría reina de la ACTC Argentina y su segunda división escuela, abrieron la temporada 2023 en la Provincia de Rio Negro, con el "Gran Premio Rio Uruguay Seguros de la Ciudad de Viedma", en el autódromo de Viedma.

En el TC, la victoria fue para el bicampeón Mariano Werner (Ford), quien domino prácticamente la fecha de principio a fin, adjudicándose todos los puntos en juego, en el apertura de campeonato (Pole position - Serie - Final)... Mientras que en el TCP, el sanjuanino Tobias Martinez (chevy), debuto con una impecable victoria. El campeón de TCPM 2020, tuvo un absoluto dominio con la Chevy alistada por Las Toscas Racing, a lo largo del fin de semana.

Las expectativas por el comienzo del Turismo Carretera en Viedma, no pudieron ser más vibrantes y todo gracias a los grandes campeones del TC, quienes brindaron una excelente actuación, con todos los condimentos, por desgracia sólo uno se llevaba el galardón... Y ese fue el "zorro", Mariano Werner (Ford).

El bicampeón del TC, se quedó con la victoria en el Gran Premio Río Uruguay Seguros Ciudad de Viedma (triunfo n°22 en el Turismo Carretera ACTC, todas con Ford)... Después de obtener la pole position, el entrerriano consiguió un triunfo de punta a punta en su batería, para su mala suerte, no fue la más rápida, pero aun así, logró saltar a la punta, tras una buena largada. Con un buen ritmo, Werner se mantuvo como líder prácticamente toda la carrera, aun después de un relanzamiento... Entrando en las vueltas finales, el "misil" Matias Rossi (Toyota), quien había ganado la serie más rápida, consigue saltar a la punta, incluso sacar ventaja , pero a tres giros del final, el toyota camry de Rossi tiene una rotura de motor y debió abandonar la fecha, en un final para el infarto, el "zorro" vuelve a tomar la punta y con mucha comodidad, se encaminó a la victoria. Durante 13 temporadas consecutivas, Werner logró al menos una victoria en el calendario y con el resultado de Viedma, el campeón tiene el requisito necesario para luchar por la corona.

Jonatan "Pinchitos" Castellano (Dodge) , de gran fin de semana, finalizó segundo, después de verse beneficiado por el abandono de Rossi, mientras que Juan Tomas Catalan Magni (Ford) completó el podio.

“Heredamos la victoria. Me encontré con un auto de Rossi en gran nivel. No sé si Matías tuvo algún problema en las primeras vueltas: cuando lo superé es como que salió lento de la Curva 5. Después no pensé que me iba a atacar tanto, pero en ritmo él tenía un auto superior” declaró Werner.