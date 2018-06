Sofía Aispurúa volvió a lesionarse

Google Plus

El hecho de regresar 10 meses después al parqué tras una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un juego ante Venezuela ya era una gran noticia para Sofía Aispurúa. Pero la alegría duró poco. La joven jugadora de Obras Basket solo pudo disputar 1:20 minutos en el juego ante Unión Florida y salió de la cancha. La preocupación volvió a sentirse de nuevo en Sofi, que decidió someterse a unos estudios de rigor.

Luego de un par de días, la misma jugadora confirmó vía Twitter que se volvió a lesionar el ligamento cruzado anterior, aunque esta vez fue la rodilla derecha la que sufrirá la operación. Su mensaje en Twitter fue: "Hoy me confirmaron la ruptura del LGA de la rodilla derecha (si, la otra rodilla). No quedará otra que ponerle el pecho y esperar un poco más para volver a jugar. Las ganas e ilusiones siguen intactas, como aquel 08/08/2017 que me rompí la izquierda".

Con el panorama ya conocido, Sofía nuevamente estará afuera por 10 meses otra vez. Pese a ello, la integrante de la Selección Argentina le puso un poco de humor y trató de quitarle importancia a la lesión. Cabe destacar que la pívot había estado compartiendo antes de su regreso videos donde mostraba los últimos detalles antes de regresar a las canchas. Ahora será cuestión de volver a empezar.

Obras vuelve a perder un diamante en bruto por el resto del año y recién volverá a contar con ella en el próximo torneo a disputarse en el año 2019. ¡Fuerzas Sofi!