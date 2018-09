Guía Quilmes de Mar del Plata Liga Nacional 2018/2019: la cerveza juvenil está servida

Postales marplatenses

Como no recordar aquella época de grandes guerreros que dejaron sus huellas en Quilmes de Mar Del Plata. La memoria, en ese sentido, debe tener una elasticidad parecida a las volcadas de Su Majestad Michael Jordan. Evric Gray, Sebastián y Leandro Ginóbili, Gustavo “Lobito” Fernández son algunos de los jugadores más emblemáticos que pasaron por la historia rica del equipo cervecero en su historial en la LNB.

Los partidos contra Peñarol también significaron una gran postal en Mar del Plata, ya que se enfrentaban técnicos de la talla de Carlos Romano y Oscar Sánchez. Otros jugadores como Claudio Chiappero, Joe Bunn (el que convirtió 40 puntos por partido), Junior Cequeira, Esteban “Cabezón De la Fuente, Federico Marín, el uruguayo Silveira, Sergio Aispurúa y otros jugadores que tuvieron su noche de gala en los miles de clásicos que disputaron ambos equipos. Los dos comparten algo muy bueno y a la vez situaciones de extrema gravedad en básquet: la lucha por la permanencia.

Duelo de hinchadas

Así como Joe Bunn fue uno de los salvadores para Peñarol, Esteban De La Fuente también fue determinante cuando los papas quemaron, salvo cuando le tocó ser DT en aquel combate contra Olímpico en la temporada 2012 cuando perdió la categoría a manos de Olímpico cuyo DT era Fernando Duró y tenía jugadores como Derrick Alston con paso en la ACB, Jonathan Machuca que pasó por Ben Hur y un ex Quilmes como Eduardo Villares.

Esteban de la Fuente

La línea del tiempo indica que estamos en el Siglo XXI y que actualmente el equipo lo preside Javier Bianchelli, quien es considerado un histórico dentro de Quilmes. Para definir su estilo de juego, tenemos que decir que los equipos de Bianchelli priorizan el orden, el ataque en transición con variantes en el perímetro y en el juego interno.

El balance de la temporada pasada no fue del todo satisfactorio puesto que Quilmes terminó peleando entre los colistas de la LNB como Ferro, Comunicaciones y el descendido Salta Basket. A lo mejor allí incidió la cuestión presupuestaria pero el rendimiento tuvo mucho que ver. Ahora en esta temporada pretenderán pelear en la mitad de tabla, tal como se hizo en anteriores campañas donde incluso peleó el título de la LNB, llegando a las semifinales.

Mercado de pases

Para la próxima temporada 2018/19, Quilmes contará entre sus filas con Luciano Tantos (de una dilatada experiencia en Liga Argentina y con paso en Ferro), Mateo Bolívar que proviene de Estudiantes de Concordia, Sebastián Morales y Maximiliano Maciel. Estos nombres conformarían el quinteto titular de Javier Bianchelli. Los jugadores que servirán como rueda de auxilio a las necesidades del equipo son: Víctor Fernández, Lucas Ortiz, Juan De la Fuente, Lucas Nuñez y Eduardo Vassirani

El dato saliente que arroja dicha estructura de equipo es que el plantel quilmeño no contará con fichas extranjeras, lo cual resulta una desventaja enorme, aunque es entendible por la inestabilidad del dólar en el mercado. Como contrapartida, tiene en Omar Cantón a un jugador clave no sólo por su oficio en el puesto de ala pivote, sino por las variantes en ataque: el ex Lanús y Belgrano de San Nicolás puede desequilibrar en el juego interno y tiene un destacado tiro de tres puntos. En lo que respecta a la estadística, Cantón cuenta con un 61,9% de eficacia en tiros de campo. La gran baja será la de Emiliano Basabe cuya producción fue notable ya que disputó 53 partidos en Quilmes entre Super 20, Liga Nacional y Liga Sudamericana. El alero promedió 8.5 puntos y 5.4 rebotes en casi 25 minutos por juego.

Fichas quilmeñas

Luciano Tantos nació el el 16 de marzo de 1988 en Quilmes y tuvo pasos por Asociación Italiana de Charata, Argentino de Junín, Oberá Tenis Club, Estudiantes de Olavarría y Ferro.

Maximiliano Maciel nació Nacido en Gualeguaychú el 21 de septiembre de 1983, el ala pivot de 1,96 metros disputará su séptima campaña consecutiva en Quilmes, donde se encuentra desde el ascenso del TNA 2012/13. En Liga Nacional, formó parte de los planteles durante las campañas 2007/08, 2008/09, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 (reemplazó a Diego Cavaco) y 2017/18.

Mateo Bolívar: escolta de 25 años y 1,87 metros, procedente de Estudiantes, se suma al plantel del equipo marplatense para la temporada 2018/19.

Sebastián Morales nació en Punta Alta el 26 de enero de 1988 (30 años) En el "Calamar" disputó su ultima campaña en el antiguo Torneo Nacional de Ascenso donde promedió 13,2 puntos (52% en dobles, 35% en triples y 79% en tiros libres), 5 rebotes y 1,9 asistencias en 30 minutos por juego.

Víctor Fernández: base de 1,77 metros nacido el 16/9/1999 en San Nicolás, llega próximo a cumplir 19 años pero ya con rodaje y experiencia en el Torneo Federal. En la última campaña, promedió 8 puntos con un interesante 39% en triples.

Eduardo Vassirani: nació en Los Hornos (La Plata) el 16 de enero de 1991. Pasó por Estudiantes de Concordia, Sport Club Cañada de Gómez, Argentino de Junín, San Isidro de San Francisco, San Lorenzo de Chivilcoy, Barrio Parque de Río IV y nuevamente Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Expectativas

Si bien es cierto que el elenco marplatense está lejos de las épocas legendarias y de múltiples victorias encabezadas por Luca Vildoza, Walter Baxley y Eric Flor, el desafío es pulir a los juveniles en los partidos de la Liga Nacional. En esa línea figuran Víctor Fernández e Juan de la Fuente que tendrán papeles protagónicos en esta temporada que se avecina.

Por lo pronto, el objetivo del equipo es superar los playoffs y evitar el fantasma de la permanencia.