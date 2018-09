Guía Argentino Liga Nacional 2018/19: un nuevo año

Tras una muy buena campaña, Argentino de Junín clasificó a la instancia de PlayOffs en la última edición de la Liga Nacional. En los octavos de final, primera instancia, se quedó afuera de la lucha por el título al perder la serie 4-1 ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Al finalizar el ciclo, el club tuvo un intento de vender su plaza para la categoría, que se frustró cuando Salta Basket decidió no realizar la transacción. Germán Lambrisca, Presidente de Argentino de Junín, declaraba: “Sabíamos que Salta Basket tenía intención de comprar la plaza y nos pusimos en contacto con Luis Lenti, pero al otro día nos comunicó que no estaban interesados en la compra. No tuvimos otro interesado en el tema, no tuvimos ofertas ni consultas”. Luego llegó la decisión de continuar en la categoría y comenzaron los preparativos.

Mercado de pases

El primero en llegar fue Daniel Maffei, el nuevo director técnico. Nacido en San Nicolás en 1959 (58 años) tiene una larga trayectoria en nuestro país y en el exterior.

Ahora sí, con el proyecto en movimiento comenzaba la llegada y partida de jugadores. Los primeros en confirmar su participación fueron Guido Mariani y Gastón García. La primera cara nueva fue Jonatan Slider, escolta de 31 años, mide 1.88m. Completando el equipo arribaron dos nuevos fichajes al poco tiempo: Leonardo Tortonesi, alero de 26 años, tuvo su última temporada en Argentino de Pergamino en el Torneo Federal; y Ramiro Trebucq, pivot de 23 años, mide 2.04m y llega desde Regatas de Corrientes.

Con este panorama el joven santafesino Gaston Garcia, base de 1.87m confirmó su continuidad en el club. Y con el llegaron nombres del extranjero: Raheem Bowman, un pivot de 28 años que mide 2.11m; Raheem Singleton, base de 29 años, mide 1.84m; Nicholas Wiggins, alero de 27, proveniente de Canadá, mide 1.98m; y el estadounidense Calvin Lenard Crawford, ala de 2.03m, tiene 22 años.

Entre las partidas se destaca la de su entrenador Eduardo Japez quien se desempeña ahora en Estudiantes de Concordia. Las ausencias en el plantel para esta nueva temporada son: Luis Cequeira, quien juega para Comunicaciones de Corrientes; Marcos Saglietti y Juan Cangelosi que firmaron con Libertad de Sunchales. Los extranjeros Marvin Phillips y Anthony Kent, quien partió al Olimpia Kings. Y Ariel Pau quien volvió a Atenas.

Plantel: Raheem Singleton, Nick Wiggins, Jonatan Slider, Calvin Crawford, Raheem Bowman, Gastón García, Leonardo Tortonesi, Guido Mariani, Ramiro Trebucq.

Pretemporada

El martes 14 de agosto el equipo comenzó los entrenamientos de pretemporada. El pasado 7 de septiembre jugó un amistoso a puertas cerradas ante Boca Jr, en La Bombonerita. Argentino perdió 79 a 67. El mayor goleo lo realizó Eric Flor para el local con 24 puntos. En el conjunto de Junín fue el goleador el canadiense Nicholas Wiggins con 18 puntos.

Debuta en el super veinte el domingo 23 de septiembre, ante Quilmes de Mar del Plata, por el grupo Provincial, en condición de local.

Institución

Realizó trabajos en el piso flotante del estadio, finalizados con pulido y posterior laqueado.

Y además de mantenimiento en la zona del vestuario visitante, vestuario de jueces y en los baños de damas y caballeros.

Indumentaria nueva