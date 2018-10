Argentinos en Europa: el rendimiento de cada uno

<p>El básquet a nivel mundial ya se ha comenzado a vivir luego de que cada equipo haya elegido a sus jugadores para la temporada 2018/19. Y como en cada año, habrá argentinos presentes en la competencia.</p> <p>Uno de las ligas más importantes es la Liga ACB de España, donde hay una buena cantidad de argentinos. A continuación, te reflejamos el comienzo de cada uno.</p> <p>El base <strong>Facundo Campazzo</strong> y el alero <strong>Gabriel Deck</strong>, componentes de la Selección Argentina, ya tuvieron dos encuentros por la liga española con el Real Madrid. El base cumplió con nueve puntos y dos asistencias en el primer juego y con tres unidades y nueve pases-gol en el segundo cotejo. El <em>Tortu</em>, en cambio, ayudó con seis unidades en su debut en la liga y con 10 tantos como parte del quinteto inicial en la segunda jornada.</p> <p>El Joventut de Badalona arrancó su participación en la segunda fecha, donde perdió de local pese al buen aporte de <strong>Nicolás Laprovittola</strong>. El base con pasado en Lanús terminó con nueve puntos y siete asistencias.</p> <p><strong>Nicolás Brussino</strong>, jugador del Iberostar Tenerife, arrancó con una derrota ante la <em>Casa Blanca</em> y luego se repuso en el segundo partido. En el primer juego anotó siete unidades; mientras que en el segundo cotejo alcanzó sólo a dos unidades en los ocho minutos que estuvo en la cancha.</p> <p><strong>Lucio Redivo</strong> es el otro argentino que está viviendo su segunda experiencia en Europa. El escolta bahiense empezó jugando con su equipo en la segunda jornada donde perdió ante el Iberostar Tenerife de Brussino. El ex Weber Bahía Basket llegó a la docena de puntos en los 22 minutos que permaneció en el campo de juego.</p> <p>El Baskonia comenzó con una alegría y una tristeza su camino en la temporada regular. Ganó su primer partido con un <strong>Patricio Garino</strong> fundamental con 16 puntos y un escaso aporte de <strong>Luca Vildoza</strong> con tres. En el segundo juego, perdieron de visitante y el base fue quien más se destacó con seis tantos. El alero ex Orlando Magic apenas llegó a tres puntos en este juego.</p> <p><strong>Marcos Delía</strong> comenzó un nuevo año con UCAM Murcia de mala forma al caer en su debut. De todas formas, el pívot de la <em>Albiceleste</em> consiguió 21 puntos (la máxima en su estancia en España) y cinco rebotes en el encuentro. El equipo no disputó la segunda fecha porque jugó la clasificación a la <em>Champions League</em>, donde terminó entrando con lo justo. En la clasificación a la competencia, el jugador surgido de la cantera de Boca Juniors culminó con nueve puntos y ocho tableros tanto en el partido de ida como el de vuelta ante Charleroi de Bélgica.</p> <p>El veterano <strong>Federico Van Lacke</strong> finalizó con siete unidades en la caída de local de Delteco Gipuzkoa correspondiente a la primera fecha. Además, apenas tuvo dos unidades en su segundo juego en condición de visitante donde también sufrió la derrota.</p>