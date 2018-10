Guía Unión de Santa Fe Liga Argentina 2018/19: la garra santafesina

<p><strong>Unión de Santa Fe</strong> ya es considerado uno de los grandes protagonistas de la máxima categoría del ascenso. Pasan los años y el conjunto santafesino sigue peleando año a año el ansiado trofeo. Este año tampoco será menos y con caras nuevas y una renovación en el staff técnico tratará de cumplir con creces el objetivo.</p> <h2>Análisis del año pasado</h2> <p>El Tatengue vivió una temporada de muchos vaivenes pero sobre el cierre consiguió consolidarse y meterse de lleno en la pelea por el ascenso. De hecho en la Conferencia Norte terminó octavo en la tabla con un récord 12-14 y partió rumbo a los Playoffs a enfrentarse ante Villa San Martín en la reclasificación. El escollo no dio mucha pelea y el Tate se metió con un 3-0 en los cuartos de final. Allí en una dura batalla, terminó quedándose afuera ante Hindú de Resistencia por 3 a 2, poniéndole fin a una aceptable campaña.</p> <h2>Expectativa de esta temporada</h2> <p>Tanto el cuerpo técnico como la dirigencia han puesto los ojos en mejorar su situación del año pasado. Superar el octavo puesto en la conferencia y llegar más allá de cuartos de final viene a ser el objetivo por el cual Unión tratará de lograr.</p> <h2>El técnico</h2> <p><img alt="" height="393" src="https://img.vavel.com/b/siemenczuk.jpg" width="610" /></p> <p><strong>Juan Siemienczuk</strong> fue seleccionado para ocupar otra vez el cargo de director técnico en Unión. El paranaense fue quien se encargó de dirigir el año pasado a un grande como Estudiantes de Olavarría, donde se quedó en la puerta de la grandeza. El DT entrerriano cuenta con un arsenal de estrategias para derribar cualquier barrera defensiva y se espera que en Unión siga cumpliendo con creces dicha filosofía de juego.</p> <h2>Altas y renovaciones</h2> <p><strong>Emiliano Correa</strong> es uno de los refuerzos de este año proveniente de Tiro Federal. El base será una de las fichas mayores del equipo y casi con seguridad uno de los titulares. Sus promedios fueron de 10.7 puntos, 5.2 rebotes y 3.6 asistencias.</p> <p><strong>Patricio Rodríguez</strong>, viejo conocido de Juan Siemienczuk, fue otro de los confirmados al mismo tiempo que Correa. El alero alcanzó las cifras de 10 puntos, 3.5 rebotes y 3.4 asistencias.</p> <p><strong>Alejandro Zilli</strong>, ex Salta Basket e Instituto de Córdoba, es el veterano pívot que viene a sumar su granito de arena al Tatengue. No jugaba en esta categoría desde que salió campeón con Sionista de Paraná. Promedió 6.7 puntos en poco más de 23 minutos en cancha.</p> <p><strong>Francisco Alloati</strong> es otro de los nombres que se suman al equipo. El DT lo dirigió el último tiempo en Regatas de Santa Fe y no dudó en llevarlo al Tate.</p> <p><strong>Matías Aristu</strong> es un escolta que viene a añadirle gol y sacrificio al elenco santafesino. Con pasado en Boca Juniors y Platense, tendrá la posibilidad de afianzarse y crecer deportivamente. 8.3 puntos, 3.4 rebotes y 1.2 asistencias en casi 23 minutos de juego fueron sus números en el Calamar.</p> <p>El chaqueño <strong>Gastón Marozzi</strong> de apenas 22 años es un ala pívot que refuerza la zona pintada de Unión. Jugó en Barrio Parque de Córdoba el último año, donde consiguió 7.9 puntos, 3 rebotes y 1.1 asistencias en casi 20 minutos en cancha. </p> <p>En tanto que <strong>Matías Borsotti</strong>, <strong>Pablo Bandeo</strong> y <strong>Jordi Godoy</strong> serán las tres caras juveniles del equipo santafesino que ocuparán un lugar como U23. <strong>Andrés Jaime</strong> hará lo propio como ficha juvenil.</p> <h2>Bajas</h2> <p><strong>Rodrigo Haag</strong> fue una de las piezas que decidió marcharse del equipo. El equipo que lo convenció de cambiar fue San Isidro, quien lo sedujo con un proyecto ambicioso y un plantel que promete pelear en los primeros planos. El base con pasado en Salta Basket y Echagüe registró 9.1 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias.</p> <p><strong>Alejandro Arca</strong> también se fue del equipo. El pívote reforzará la pintura de Gimnasia y Esgrima de La Plata. En el Tatengue promedió 5.5 puntos y 3.9 recobres por encuentro.</p> <p><strong>Julián Salaberry</strong> se fue a préstamo a Almagro A, quien disputará el torneo y la Copa Santa Fe. El juvenil se dará el gusto de compartir plantel con su hermano mayor.</p> <p><strong>Nicolás Borsellino</strong> decidió retornar a su país natal para ponerse la camiseta de Goes, de la primera división uruguaya. Tito será una baja sensible que obtuvo 8.4 tantos y 7.3 tableros por partido.</p> <p><strong>Rodrigo Sánchez</strong> se volverá a ver con Haag debido a que también se fue a San Isidro. El alero rosarino con pasado en Argentino de Junín logró 12.5 puntos, 5.8 rebotes 3.3 pases-gol.</p> <p><strong>Miguel Isola</strong> fue el capitán del equipo pero luego de su segunda etapa en el club, decidió partir hacia un nuevo equipo. Su destino es Tiro Federal de Morteros, quien le confió un papel protagonista en el plantel. Promedió 11.7 puntos por juego.</p> <p><strong>Andrés Mariani</strong> obtuvo una gran temporada en la que registró 14.2 unidades por juego pero sorprendió a todos al decidir irse a Independiente de Oliva para jugar el Torneo Federal.</p> <p><strong>Santiago Ferreyra</strong> es otra de las bajas del equipo. Pese al rodaje que tenía desde el banco (18 minutos con 7 puntos de promedio), el base decidió partir hacia Hindú de Resistencia.</p> <p>Tampoco <strong>James Cambronne</strong> y <strong>John Dickson IV</strong> serán tenidos en cuenta. Ambos foráneos promediaron 30 puntos por juego entre los dos.</p>