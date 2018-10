Guía Echagüe Liga Argentina 2018/19: por la recuperación del juego, memoria e historia

<p>El <strong>Atlético Echagüe Club</strong> jugará nuevamente la Liga Argentina donde buscará mejorar su actuación del último año y por qué no tratar de dar pelea en los puestos de arriba. La dirigencia hizo una fuerte apuesta en seguir el recorrido junto con Daniel Beltramo y buscará ser un equipo competitivo.</p> <h2>Temporada 2017/18</h2> <p>El Negro durante el año pasado no tuvo la mejor de las suertes y fue salvado heroicamente por una disposición de la comisión de la Liga Argentina. El Atlético Echagüe Club finalizó último en la Conferencia Norte con 45,5 puntos tras ganar únicamente 10 partidos y perder los 16 restantes. Por esa performance, pasó a jugar los PlayOut pero finalmente por un problema con la dirigencia e Temperley se decidió no jugar los puestos de descenso durante la última temporada y de esa manera mantuvo la categoría.</p> <h2>Expectativa de este año</h2> <p>Para este año se espera que bajo la conducción técnica de Daniel Beltramo el conjunto paranaense logre encausar un poco el rumbo luego de dos temporadas nefastas que incluye un descenso de la Liga Nacional y esta última temporada donde se salvó por otras cuestiones.</p> <p>Se espera que el plantel con el que piensa luchar este año esté a la altura y sea uno de los equipos protagonistas de La Liga Argentina. Pero sin dudas que el gran objetivo de este año para la dirigencia será afianzarse en la competencia para luego poder ir a por más en las campañas siguientes.</p> <h2>El técnico</h2> <p><img alt="" height="407" src="https://img.vavel.com/b/beltramo.jpg" width="610" /></p> <p><strong>Daniel Beltramo</strong> continúa en el cargo como entrenador del equipo entrerriano. Cabe destacar que él fue quien finalizó el año luego de que Ignacio Barsanti y el club decidieran romper el vínculo que los unía. El ex entrenador de Unión de Santa Fe se destaca por ser una persona trabajadora y que sabe planificar de gran manera los juegos ante sus rivales. Con la defensa como pilar y la tendencia a la variante en el ataque, buscará darle su toque a un equipo que busca renacer y volver a sus mejores tiempos.</p> <h2>Las altas y renovaciones</h2> <p>Luego de asegurar que Beltramo sea el DT para este año, la entidad de la ciudad de Paraná confirmó las fichas de Eugenio Zustovich y Franco Barroso. Un par de días después se sumaron Facundo Toia, Pablo Osores, Alexis Knecht, Lautaro Mare y Alan Moreno.</p> <p><strong>Zustovich</strong>, base con pasado en Unión de Santa Fe, no pudo jugar el año pasado debido a una seria lesión. Ahora ya luce totalmente recuperado y con participación en competencias provinciales y buscará ser una de las armas fuertes desde la base. Ocupará una de las fichas U23.</p> <p><strong>Franco Barroso</strong> es otro que repite en el equipo. Luego de dos años en el club, el interno con pasado en Atenas de Córdoba decidió extender su viaje en el AEC y ahora lo hará como ficha mayor. Sus promedios en la última temporada fueron de 6.4 puntos y 5.1 rebotes. Se cree que ahora tendrá un papel más importante.</p> <p><strong>Facundo Toia</strong> es otro base que se ganó un lugar en la consideración de Beltramo. Con mucha capacidad para liderar y manejar los hilos en el ataque, se espera que el ex Deportivo Norte logre desplegar todo su potencial este año. La última campaña tuvo 11.2 tantos, 3 asistencias y 38% en lanzamiento de tres puntos.</p> <p><strong>Pablo Osores</strong> es un experimentado alero que viene de jugar los últimos años en Asociación Mitre de Tucumán. Con 31 años de edad, Osores buscará ser uno de los protagonistas ofensivos de Echagüe. El último año promedió 15.7 unidades y 4.9 recobres. Es un buen lanzador de triples.</p> <p><strong>Alan Moreno</strong> es otra de las caras nuevas en el equipo. Con apenas 21 años, tendrá su primera incursión en la Liga Argentina, donde será la otra ficha U23 del Negro. Proviene de Atlético Tostado, escuadra en la que obtuvo 11.6 puntos y 2.5 en rebotes.</p> <p><strong>Alexis Knecht</strong> es otro refuerzo en el equipo. Es un escolta con buen porcentaje en tiro de dos y tres puntos que proviene de Deportivo Viedma. Allí alcanzó a promediar una decena de tantos.</p> <p><strong>Lautaro Mare</strong> es un ala pívot de 20 años que ocupará una de las fichas juveniles del club. Tiene pasos por Atenas de Córdoba y en la última campaña defendió la camiseta de Tiro Federal de Morteros.</p> <p>Los dos extranjeros sumados para este año son los norteamericanos <strong>David Shepard</strong> y <strong>Kyle Sovine</strong>. El primero se puede desempeñar de alero y ala pívot. Cuenta con desempeño en las universidades de Viterbo, Graceland y Lindenwood Belleville en la American Midwest Conference de la NAIA. Tuvo promedios de 14.4 puntos durante su pasaje universitario. Kyle, en cambio, es un pívot con paso en Kosovo y Ecuador. 17.6 puntos y 11.8 rebotes y 1.3 bloqueos fueron sus números, en los cuales fue el arma más destacada del equipo.</p> <h2>Bajas</h2> <p>Las bajas del equipo representan una gran mayoría del plantel del año pasado. A continuación, los que se marcharon del elenco entrerriano:</p> <p><strong>Lisandro Ruíz Moreno</strong> es un emblema que contó con cuatro etapas en el club. Pero parece que Beltramo está buscando renovar la sangre en el club y el base/escolta no entra en sus planes. Todavía está en búsqueda de un nuevo equipo.</p> <p><strong>Carlos Buemo</strong> fue otro jugador que se marchó del equipo. El alero que tuvo mucho rodaje en la Liga Argentina emprendió viaje al sur del país, donde lo espera Hispano Americano para disputar la Liga Nacional.</p> <p><strong>Jeremías Sandrini</strong>, base con pasado en Sionista y de último año en Echagüe, también partiría hacia un nuevo objetivo. El rosarino se sumó a Estudiantes de Olavarría.</p> <p><strong>Mariano García</strong> es otra baja sensible que se suma al éxodo masivo. Con 40 partidos y 6.2 puntos por pleito, se fue en busca de nuevos horizontes.</p> <p><strong>Mateo Gaynor </strong>también se va luego de permanecer tan sólo un año en el club. El ahora ex jugador de Echagüe promedió 14.8 puntos en su estadía. Ahora se marchó a Ameghino en busca de un equipo más competitivo.</p> <p><strong>Sebastián Cabello</strong>, <strong>Durrel Summers</strong> y <strong>Jamelle Cornley </strong>también buscarán nuevos destinos luego de la frustante última temporada en el equipo.</p>