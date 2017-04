Bahía no perdona

Google Plus

Foto: La Liga Contenidos

En el Osvaldo Casanova, Bahía Basket volvió a La Liga, luego de obtener el subcampeonato en la Liga de las Américas, y que bien regresó a su cancha cosechando un triunfo increíble ante La Unión de Formosa, que no fue rival ningún momento del encuentro y además una vez más el equipo formoseño no demostró carácter de visitante.

Un partido que de principio a fin fue de Bahía, con un primer cuarto que empezó punto a punto con un juego interno por parte de los equipos; pero La U pudo mantener la paridad hasta la mitad del tiempo, en el que Corvalan sumó de a 3 y Redivo lo complementó con una bandeja. La visita quiso salir a contrarrestar con Elsener desde el poste bajo, pero Weber siguio impecable con Fjellerup y Blocker que terminaron cerrando 21 a 13.

No le bastó la diferencia a Bahía; que durante el segundo cuarto siguió apabullando a La Unión llevándose un parcial 27 - 12. Poniéndose ya desde el arranque punto a punto, pero llegando a la mitad de los minutos un triple de García y una bandeja de Gamboa ponía a La U cerca del rival poniendo el partido excitante. Sin embargo, Redivo y Blocker salieron a matar al equipo contrario, sacando 16 puntos de diferencia; la visita se quedo sin respuesta alguna y no sólo perdió calidad de juego sino que Blocker siguió hasta el final imparable poniendo el entretiempo 48 a 25.

La vuelta al partido, para el tercer cuarto fue determinante; Bahía salio a cerrar el encuentro que ya venía encaminado y La Unión no solo que nunca respondió sino que se durmió en los laureles con un parcial 32 - 15. Ya en el arranque Johnson llegó con una bandeja que doblego el marcador inicial, La U fue rápido a poner los minutos punto a punto con Francis y Konsztadt, mientras que Redivo seguía imparable bajo el poste; pero a la visita le costó no solo llegar al aro, sino que mantener la pelota con pérdidas de balón que le fueron dando al local seguir sumando con Johnson y Levy Cox, mientras que Blocker logró un triple aumentando cada vez más el tablero. Con 2 minutos sin llegar al aro, recién faltando 4 minutos la visita, puedo ponerse punto a punto con García y Gamboa bajo el poste y Piñero desde la línea de afuera; sin embargo a Bahía no le importó y terminó destruyendo con un minuto de juego con Jasen para cerrar 80 a 40.

Con el partido ya cerrado, el último cuarto fue dinámico y rápido donde Bahía mantuvo la tranquilidad que se llevaba el encuentro, mientras que La Unión ya sin esperanzas salió a acortar la diferencia. Ya desde el arranque se pusieron punto a punto, con Francis desde el poste bajo, mientras que Weber en conjunto fueron llevando los tantos en el que Jasen arrancó con un triple; casi sin sacarse diferencia salieron con bandejas aisladas donde Elsener tomó la delantera del equipo formoseño, mientras que Blocker hacía lo suyo para el local. Ya con el final casi cerrado, triple por triple terminaron llevando los puntos con Orlietti y Piñero de un lado y Corvalan y Fernandez del otro para cerrar el partido 99 a 63.

Síntesis

Bahía Basket: Levy Cox 8, Vaulet 5, Redivo 14, Johnson 14, Corvalan 11 (F.I.) Blocker 25, Fjellerup 8, Jason 8, Filippa 2, Ramos 1, Fernandez 3.

DT: Sebastián Ginóbili.

La Unión: Konsztadt 4, Piñero 10, Gamboa 9, Francis 14, Elsener 11 (F.I.) Sandrini 2, García 7, Orlietti 6, Gomez.

DT: Guillermo Narvarte.