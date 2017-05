Los Cavs a paso agigantado en los Playoff

Google Plus

con un LeBron James imparable, Cleveland pone la serie 2-0 ante Raptors

Con la serie 1-0 a favor de los Cavs, los Raptors buscaban igual antes de ir a jugar a su casa, pero no pudieron llevar acabo dicho cometido porque desde el primer cuarto los locales fueron superiores, debido a que a partir de antes de la mitad de los primeros 12 minutos consiguieron un parcial de 12 puntos seguido (19-9) y la superioridad no se detendría ahí porque pasaron al siguiente periodo con un marcador de 34 a 22.

Con una defensa más completa en cuanto a la del rival y una ofensiva imparable, Cleveland siguió dando buenos momentos en el encuentro, con su juego, en el segundo cuarto. Sin embargo, Toronto no quería darse por aludido y anotaba más seguido, aun con errores en su ofensiva; pero aun no lograba remontar lo suficiente para poder tapar el buen momento de su competidor y es por eso que la primera mitad la terminaron abajo por 14 tantos de disparidad (48-62).

Al regreso del descanso largo, se pudo ver un reflejo de la primera fase del encuentro pero más contundente por parte de los dueños de casa y brutal por parte del visitante. Esto fue porque ambos siguieron con el mismo ritmo que se estableció el encuentro, por lo que el elenco de LeBron James amplió más su primacía en el tanteador y dejar en evidencia que el choque entre ambo por el segundo juego de su serie ya estaba casi resuelto, por lo que tercer cuarto finalizó 99 a 73.

Para el último periodo, uno podía pensar que los Raptors podrían remontar o tener su mejor actuación porque no es un equipo que se rinde y que se ha visto logrando pasar al frente, mas allá de las adversidades, pero de estas dos cuestiones que han sido mencionado fue la ultima la que se cumplió porque aunque ganó el parcial del cuarto por 30 a 26, no le alcanzó para acortar mucho la diferencia y poder pasar a ganar el partido; debido a que los Cavs no soltaron del todo el acelerador, y pese a que ellos mejoraron las irregularidades que cometía tanto en defensiva como en los tiros de campo. Por lo que el encuentro finiquito a favor de Cleveland por más de 20 unidades de distancia entre ambos (125 a 103).

Con los 39 puntos que alcanzo al anotar en el aro LeBron James logró ser el segundo mejor anotador de la historia en la post-temporada de la NBA. El mismo, tras terminar de jugar hizo la siguiente declaración: “Me siento muy bien”; “Solo bendecido puede hacer algunas jugadas esta noche para ayudarnos a ganar otro juego.”

Lo que sigue, con los Cavs 2-0 sobre los Raptors, es diputar el tercer juego de la serie el día 5 de mayo ahora en terreno canadiense.