Bahía a un paso

Foto: la Liga Contenidos

En el Osvaldo Casanova, Bahía Basket volvió a dar cátedra de buen juego y se llevó el segundo partido de la serie ante Quilmes de Mar del Plata; asimismo este fue un encuentro más parejo de lo que fue el primero donde Weber superó ampliamente a su rival.

Con un inicio ajustado, en el primer cuarto, punto a punto se pusieron rápidamente los equipos donde Lucio Redivo mantenía los tantos del local, mientras que Eric Flor con un triple y Iván Basualdo a base de dobles, sacaron ventaja en el marcador. Pero, Hernán Jasen para Weber sumó dos triples vitales para ponerse abajo por uno metiendo presión al Cervecero que salio nuevamente con Flor y Luca Vildoza manteniendo la distancia tanto a tanto, con los minutos finales. Sin embargo, con el último suspiro fue Bahía que con un triple de Martín Fernandez y Redivo se puso arriba cerrando 27 a 22.

El segundo cuarto, no bajó la intensidad y se mantuvo más parejo donde Quilmes se quedó por la mínima mejor, con un parcial 25 - 24; con un arranque donde Vildoza con un triple y Ariel Eslava sumó una bandeja empatando el resultado, en el que luego Vildoza fue quién le sacó ventaja a su equipo poniéndolo nuevamente arriba. Recién con 7 minutos de juego, Bahía entró en juego con AnthonyJohnson y Dorrell Summers bajo el poste, mientras que Ariel Ramos con un triple emparejó el marcador; punto a punto se pusieron sin parar donde el resultado no quedaba para nadie ya que se aventajaban en cada bandeja. Sin embargo, Weber a faltas y libres con Redivo encontró una pequeña distancia que le dio respiro al juego; para el final donde el Cervecero volvió acortar la diferencia con libres y triples de Enzo Ruíz y Vildoza, en el que sobre la chicharra Johnson selló el entretiempo 50 a 47.

La vuelta al partido, para el tercer cuarto, fue con mucha más calma de lo que se venía viendo durante la primera mitad, donde Bahía no sólo pasó por arriba a Quilmes, sino que no lo dejo jugar llevándose el parcial 22 - 12. Con un inicio costoso para los dos equipos, donde Redivo se llevó una bandeja y ahí quedaron las llegadas, en el que pasando un minuto de juego, Johnson siguió sumándole al local; asimismo Ivory Clark y Ruíz lograron un triple intentando que Quilmes no se quede en el resultado. Pero, Redivo estaba impecable, goleador volviendo a molestar en la defensa de los marplatenses, sacando 10 puntos de ventaja importante; Vildoza y Flor intentaron acortarlo, pero a triples contestaba Weber donde Máximo Fjellerup sentenció 73 a 59.

El último cuarto, fue alto voltaje donde Quilmes salió a buscar, tarde, el partido y con un gran parcial, no pudo lograr empatar la serie. Con tranquilidad se pusieron punto a punto los equipos, donde la visita sacó dos triples seguidos de Ruíz y Maximiliano Maciel, para no quedarse en el marcador que llevaba Bahía con Johnson a pura jugada bajo el poste. Con 5 minutos finales de juego, el local tenía una diferencia de 14 puntos que parecía sentenciar el final, pero el Cervecero siguió sin parar llegando con Vildoza y Ruiz, mientras que Redivo contestaba con triples aislados y Johnson con Fjellerup bajo el poste; pero el último minuto donde Vildoza y Flor estaban imparables desde cualquier punto del área, acortando distancias ampliamente pero la chicharra terminó sonando y Redivo selló el encuentro 98 a 93.

Síntesis

Bahía Basket: Jamal Levy Cox, Lucio Redivo 35, Facundo Corvalán 5, Anthony Johnson 25, Dorrell Summers 6 (F.I.) Hernán Jasen 6, Máximo Fjellerup 9, Martín Fernandez, Ariel Ramos 12.

DT: Sebastián Ginóbilli.

Quilmes: Luca Vildoza 27, Enzo Ruíz 20, Eric Flor 16, Ivory Clark 9, Iván Basualdo 8 (F.I.) Tracy Robinson 5, Ariel Eslava 2, Maximiliano Maciel 6.

DT: Javier Bianchelli.