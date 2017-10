Instituto ganó y lidera con seis al hilo

Google Plus

Instituto más líder que nunca del Grupo B. Foto: La Liga Contenido Movistar

En el primer cuarto favorecía a Quimsa que fue el gran dominador del juego sacando una diferencia de 7 puntos, (11-18) lo cual obligaba a Müller a pedir minuto para acomodar al equipo. En Instituto, no pudo jugar Santiago Scala por la distención que lo aquejó durante la semana. Davis en el local marcaba la diferencia anotando 9 puntos. La Gloria remontó la desventaja con una buena rotación del balón y juego en equipo para terminar el cuarto 19-20.

El segundo cuarto fue más parejo. Con una gran tarea de Luciano González en defensa; Instituto empataba el partido en 26 con un doble de Whelan promediando los diez minutos. En la visita, varios fueron los puntos altos de los primeros dos cuartos. Novar Gadson con 13 puntos y el gran base Nicolás de los Santos con 8 llevaban a Quimsa a doblegar la defensa albirroja aunque Instituto mejoró su defensa y faltando 1:51 para ir al descanso largo, Instituto pasaba al frente con un doble de Davis (34-33) y luego sacaba una mayor diferencia de 5 tantos para irse al sosiego 38-33.

Con una ráfaga comandada por Roberto Acuña, La Fusion se acercaba a un punto y no le daba respiro al albirrojo. Un triple de Miguel Gerlero faltando siete minutos, hacía delirar a los cordobeses que volvían a los cinco puntos de preeminencia. Con un triple de Nicolás de los Santos, Quimsa empataba el partido en 46 y el juego entre el primero y el segundo del Grupo B se puso intenso. Con un parcial de 11-0 la Gloria logró sacar superioridad y finalizó el cuarto 57-49 a favor.

Quimsa no dejaría ir el partido tan fácilmente. Un descomunal Acuña con 16 puntos, no le daba tregua a la defensa albirroja que, tras una pérdida del local, Nicolás de los Santos empataba el partido en 62. Como respuesta, Davis contestó con un triple y el partido no tenía dueño. Pero faltando 3:30 por jugar, la Gloria sacó una ventaja de 10 que iba a cuidar hasta el final del partido. Siguió con su rotación de equipo, se hizo fuerte en defensa y ganó un partido durísimo por tan solo 4 dobles (81-73).

Estadisticas del Partido:

Instituto de Cordoba: Puntos por Pérdidas:21 Puntos en la Pintura:34 Puntos de Segunda Oportunidad:9 Puntos Contrataque:8 Puntos del Banquillo:27 Mayor diferencia:11 Mayor parcial:11

A.A. Quimsa: Puntos por Pérdidas:16 Puntos en la Pintura:26 Puntos de Segunda Oportunidad:10 Puntos Contrataque:6 Puntos del Banquillo:16 Mayor diferencia:7 Mayor parcial:7