Entrevista. Ezequiel Garré: "Jugar cada partido como si fuera el último"

Llegó de la mano de Claudio Borghi cuando el equipo estaba en la B Nacional, entró por una lesión, y se ganó los aplausos de todos los hinchas partido a partido. A sus 33 años, Ezequiel Garré se convirtió, con mucha garra, en uno de los puntos más altos del equipo de Nestor Gorosito. Mirá lo que dijo:

Pregunta: El otro día hablaste del peso de la número 3 en Argentinos: ¿estás a la altura? ¿qué sentís estando en Primera con el Bicho?

R: Trato de estar a la altura, todo el tiempo. Es una responsabilidad grande. Obviamente trato de disfrutarlo también. Soy muy respetuoso. No tengo la posibilidad de hablar con Sorín, pero con Placente sí, y le pedí permiso a él, después de que Lucas Rodríguez dijo que no iba a usar la número 3. Lo llamé y le pregunté si le molestaba, y me animé. No tengo la posibilidad de hablar con Sorín, pero con Placente sí, y le pedí permiso a él, después de que Lucas Rodríguez dijo que no iba a usar la número 3. Lo llamé y le pregunté si le molestaba, y me animé. Trato de ser digno de la posibilidad que tengo. Estar en Primera con Argentinos es importante, porque costó mucho el ascenso. Al cuerpo técnico le costó el trabajo, como a mucha gente. Lucas Rodríguez sufrió una lesión muy grave, Basualdo también. Se fue gente que realmente quiere este club. Uno trata de pensar en ellos, y demostrar que hubiera hecho lo mismo. A mí me tocó fracturarme el pómulo en tres partes y seguir jugando. El compromiso era muy grande.

P: ¿Te pesa más llevar la 3 en Argentinos, o el apellido de tu padre?

R: No me pesa ninguno. Siento una responsabilidad linda, un desafío, todos los días. Trato de hacerlo de la mejor manera. Sé que mi papá tuvo la suerte de ser uno de los 43 campeones del mundo con Argentina, que con la camiseta de Ferro, fue el que más la vistió, el más ganador. El nombre de él hace que sea más observado, pero confío en mis condiciones y en mi trabajo. Trato de ser digno, que puedan decir que no le pego bien a la pelota, pero nunca que no tengo ganas, hambre, sangre. Es lo que me inculcaron siempre y trato de que no me falte nunca.

P: Siempre decís que no tenés el pie de Román, pero complementás con esfuerzo. Siendo carrilero tenés más pasadas al ataque... el último partido estuviste cerca del gol. ¿Te vas llevando mejor con la pelota?

R: Antes había otro tipo de jugadores. Estaban Juan Ramírez, Román (Riquelme), que eran los encargados de llegar ahí. Para compensar me inculcaba yo mismo de estar más ordenado en defensa, y de hacer eso para que los demás se encarguen de lo de arriba. Es una posición que conozco, y por suerte están saliendo las cosas bien. Espero que sigan así, cada día un poquito mejor. Mientras me toque jugar, hacerlo de la mejor manera. Y cuando le toque a otro compañero sea una competencia sana, que nos sirva a todos. Que me esté yendo bien a mí, hace que Lucas Rodríguez o Mati Gimenez tengan que estar al 100%, y en definitiva eso es lo mejor para el plantel.

P: Llegaste y estaba Rodríguez con lo que significa en el club. Después vino Gimenez (pasado en Boca, San Lorenzo). ¿Estar adelante, te hace sentir orgulloso? ¿Es producto del trabajo?

R: Se habló de Clemente Rodríguez en su momento. Todos me decían "no, te van a traer a Clemente". Yo siempre quiero competir con los mejores. Lucas Rodríguez, gracias a Dios está recuperado, Mati Gimenez también. Nada más lindo que competir el puesto con ellos. Lucas es uno de los grandes proyectos del club, con grandes condiciones. Mati tiene un recorrido por los clubes más grandes de la Argentina. Está el entrenador y decidirá quién esta mejor. Lo importante es cuando toque, estar a la altura.

P: Llegaste más bien discreto, al mismo tiempo que Riquelme, Ledesma, Caruzzo. Paulatinamente te ganaste el cariño de la gente, que te aplaude mucho. ¿Te sentís cómodo en el club?

un jugador que va a jugar cada partido como si fuera el último, que es digno de vestir esta camiseta. Para muchos será un club chico, pero para mí es el mejor club de la Argentina, porque es el que me da la posibilidad de estar acá. Tengo que defenderlo a muerte R: Sí. Sé que no tuve la suerte de hacer inferiores en Argentinos. Estuve cerca en el 2010. Me tocó venir en el Nacional B, a dar una mano. La idea era venir a ser una opción, y estar a disposición del técnico cuando me toque. Traté de hacer lo mejor. El objetivo lo cumplimos, era ascender, y me tocó terminar jugando casi todos los partidos. Ahora en Primera lo mismo, la gente tiene sus gustos. No voy a ser nunca un hijo pródigo del club, pero sí que la gente vea que tiene un jugador que va a jugar cada partido como si fuera el último, que es digno de vestir esta camiseta. Para muchos será un club chico, pero para mí es el mejor club de la Argentina, porque es el que me da la posibilidad de estar acá. Tengo que defenderlo a muerte. Por ahí la gente lo nota y me reconoce.

P: ¿Para qué está Argentinos? Más allá del arranque sensacional, ¿qué tiene en mente el plantel, qué les dijo Gorosito, vos a nivel individual?

R: Ir con pie de plomo. Saber que es un torneo de Primera, donde están los mejores, y que nosotros somos un equipo sin nombres, sacando al Lobo. La competencia es muy pareja. Necesitamos estar todos al 100%, porque no nos sobra nada. Si damos todo como lo hicimos en estos tres partidos, le podemos dar batalla a cualquiera. No hay que confundirse. Si seguimos de esta manera, creo que podemos estar entre los seis o siete primeros, que es muy bueno. Y si nos encontramos ahí cerca del final, iremos por ser la sorpresa, entrar a alguna copa, aspirar a pelear el campeonato. Hacer cálculos hoy es muy prematuro. En nombre estamos abajo de muchos equipos, pero al 100% podemos dar batalla.

P: ¿Qué te es más cómodo? ¿La línea de cuatro del Nacional B, o la línea de tres de ahora?

R: Varía también el plantel que tengas. En el Nacional B, con el Bichi (Borghi), estaba Román (Riquelme) que te exigía, por su posición, jugar con un enlace definido. Este sistema, con el plantel que tenemos hoy, nos está yendo bien. No sólo en el caso personal, la defensa está organizada, tenemos buen juego. Hoy, el sistema que hace Pipo, es el que mejor le cabe al equipo.

Carrera de Ezequiel Garré Club Año Huachipato 2003 Portimonense 2003-2004 Chacarita Jrs. 2005 San Martín de Mendoza 2006 Ilisiakos 2006-2007 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2007 Ilisiakos 2008-2009 C.A.I 2009-2010 Almirante Brown 2011-2014 Argentinos Juniors 2014-Presente

En Argentinos Juniors... Temporada Minutos jugados Partidos jugados Partidos titular Entró/Salió Partidos suplente Goles Amarillas Rojas Primera (2015) 270 3 3 0/0 0 0 0 0 B Nacional (2014) 878 11 9 2/0 8 0 2 0

*Agradecemos la buena voluntad, el respeto, y la disposición de Ezequiel para llevar a cabo tan larga entrevista.