El “Bicho” fue goleado en La Paternal

Argentinos Juniors sufrió un golpazo en su estreno de local en el certamen internacional y quedó en la tercera posición del Grupo F. Racing de Montevideo, en su mejor partido en lo que va del 2024, hizo daño en los momentos justos y se llevó un gran resultado. Tomás Verón Lupi –por duplicado- y Jonathan Urretaviscaya marcaron los goles de la visita.

Los dirigidos por Pablo Guede jugaron el peor partido del año en todas sus líneas. La defensa tuvo muchos errores, el medio no solo tuvo dificultades para marcar, sino que no hizo jugar al equipo y los delanteros no aprovecharon las pocas oportunidades que tuvieron. El arranque fue extraño partiendo con la formación que lo ponía a Alan Rodríguez, mediocampista, como el lateral derecho buscando ser algo más ofensivo que contra Nacional de Asunción cuando jugó Fernando Meza. Ese ajuste táctico en ningún momento se justificó en la cancha y obligó a que los ataques sean exclusivamente por izquierda.

En los primeros minutos se vio lo mejor del “Bicho” en la tarde con bastante intensidad y dos jugadas iguales que dejaron mano a mano a su delantero. Una terminó con gol de Luciano Gondou, pero fue anulada por un offside previo. Minutos más tarde, el propio ex Sarmiento tuvo su revancha, pero ahora el travesaño le decía que no. Luego de esta seguidilla de ataques, el elenco uruguayo emparejó el partido desde el empuje y las ganas. Técnicamente parecía que no había paridad, pero con rebeldía empezaba a crusar mitad de cancha.

En el minuto 41 llegó la primera ocasión de gol para Racing que efectuó una jugada de pizarrón en un tiro libre al costado del área. Cuando todos se metían al área chica, el lanzamiento fue a la medialuna para el disparo de Verón Lupi que, con fortuna, se desvió en la espalda de Gastón Verón y se le metió a Diego Rodríguez. El gol desestabilizó a un Argentinos que si bien ya no imponía condiciones como en un principio, no estaba sufriendo en defensa. El golpe anímico no lo dejó reaccionar en los minutos finales y se lo llevó al vestuario.

El complemento arrancó de una forma inesperada con unos “Cerveceros” muchos más agresivos. A diferencia de la tendencia que tienen a ceder la pelota, en esta oportunidad se plantaron en la puerta del área rival y obligaban a que saquen en largo. Esta presión surtió efecto ya que forzaron el error del “Bicho” y, tras recuperar a en mitad cancha, jugaron rápido para Verón Lupi que antes de pisar la medialuna sacó un derechazo inalcanzable para el “Ruso”. Fue un gol completamente fuera de contexto que puso el 2-0 en 48 minutos y selló el doblete del delantero argentinos.

La fórmula surtió efecto y, otra vez, presionando arriba forzaron el error. En el minuto 53 recuperaron y con dos toques pusieron a correr a Erik de los Santos directo hacia el arco. Disparó, pero el “Ruso” contuvo el remate y sacó rápido para armar la contra. Urretaviscaya presionó a Alan Lescano de espaldas, se la quitó, fue hacia el sector derecho y desde tres cuartos de cancha, metió un zapatazo al ángulo de Rodríguez para poner el 3-0.

En tan pocos minutos, el partido estaba liquidado y ni siquiera los cambios pudieron revivir a un “Semillero del Mundo” totalmente bloqueado por la facilidad con la que le convirtieron los goles. En ataque no podían generar peligro y en defensa perdían todos los duelos. Desde un lateral que hicieron rápido, Verón Lupi casi hace el cuarto desde afuera del área. Las energías eran otras, muy diferentes a las que mostraba el equipo en sus demás apariciones en el Diego Armando Maradona. Parecía que, aunque durase 2 horas, jamás descontarían.

Con esta derrota, el “Bicho” baja a la tercera posición del Grupo F tan solo arriba de Nacional de Asunción que cayó en ambas presentaciones. Racing escala a la segunda con cuatro puntos y Corinthins, tras golear 4-0 en Brasil, lidera la zona con las mismas unidades, pero con diferencia de +4 tantos.

Síntesis

Argentinos Juniors (0): Diego Rodríguez; Alan Rodríguez, Jonathan Galván, Tobías Palacio, Román Vega; Alan Lescano, Franco Moyano, Nicolás Oroz; Gastón Verón; Maximiliano Romero y Luciano Gondou. DT: Pablo Guede

Racing de Montevideo (3): Renzo Bacchia; Guillermo Cotungo, Hugo Magallanes, Lucas Monzón, Óscar Quiñonez; Lucas Rodríguez; Erik de los Santos, José Varela, Jonathan Urretaviscaya; Dylan Nandin y Tomás Verón Lupi. DT: Eduardo Espinel.

Goles: 41’ Tomás Verón Lupi (RAC); 48’ Tomás Verón Lupi (RAC); 53’ Jonathan Urretaviscaya (RAC).

Cambios: 64’ Martín Ferreira por Óscar Quiñónez y Santiago Mederos por Jonathan Urretaviscaya (RAC); Santiago Montiel por Gastón Verón y José María Herrera por Alan Lescano (ARG); 75’ Agustín Pereira por José Varela y Nicolás Sosa Sánchez por Dylan Nandin (RAC); 78’ Sebastián Prieto por Franco Moyano y Damián Batallini por Tobías Palacio (ARG); 84’ Agustín Alaniz por Tomás Verón Lupi (RAC).

Amonestados: 19’ Maximiliano Romero (ARG); 26’ José Varela (RAC); 74’ Jonathan Galván (ARG); 77’ Tomás Verón Lupi (RAC).

Árbitro: Yender Herrera (VEN)

Estadio: Diego Armando Maradona