Argentinos Juniors supo sufrir, mantuvo la calma, dominó y terminó yendo a penales donde se agigantó la figura de Diego Rodríguez y sacó del camino a un Defensa y Justicia muy agresivo en los primeros minutos, pero que se cayó con el pasar del partido. Rodrigo Bogarín marcó para el “Halcón” y Alan Rodríguez lo empató en el “Bicho”.

Los dirigidos por Pablo Guede entraron dormidos a la cancha y sufrieron el gran poder ofensiva de su rival que no tardó en generar peligro en el arco de enfrente. Defensa presionaba alto, recuperaba y lanzaba para los cuatro atacantes que hacían daño a una línea de defensiva descoordinada y pasiva. El trabajo de Gabriel Alanís por derecha hizo bastante daño en los minutos iniciales y por eso llegó el 1-0. Luego, con paciencia, Argentinos tomó el dominio, el complemento fue un monólogo y el empuje se vio recompensado con un gol agónico que forzó ir a los penales.

Este comienzo furioso del “Halcón” terminó dándole frutos en apenas diez minutos. Tobías Palacio, que fue titular a último momento por el cuadro febril de Francisco Álvarez, salió jugando de abajo, pero se demoró en dar el pase. Ante tanta conducción, los dirigidos por Julio Vaccari vieron la oportunidad, le saltaron, recuperaron y tocaron para la diagonal de Bogarín que, cara a cara con el “Ruso”, definió al primer palo para sentenciar el 1-0 en 11 jugados. Un par de acciones más tarde volvió a pasar lo mismo, pero en esta oportunidad el arquero salió rápido y tomó la pelota antes de que llegada al rival.

¡GOL DE DEFENSA! Godoy se la robó a Palacio y asistió a Bogarín que definió al primer palo y anotó el 1-0 vs. Argentinos.



A partir del primer cuarto de hora la historia se dio vuelta, los papeles se intercambiaron y el protagonismo fue todo del “Bicho”. El monólogo no solo volvió inofensivo a Defensa que le quedaba muy lejos el arco de enfrente, sino que el "Tifón de Boyacá" empezó a llegar al área rival. La pelota parada fue la principal arma y parecía que el empate iba a llegar por esa vía. Primero fue Palacio y luego Jonathan Galván que remataron unos centímetros por arriba del travesaño. El cambio anímico era total y los pases, que antes eran imposibles de filtrar, empezaban a llegar y le daban otra fluidez y frescura a un equipo se llevó un golpazo en el arranque, pero que no iba a quedarse con eso.

En el complemento llegaron los cambios de nombres, en ambos lados, pero el monólogo era de La Paternal que sentía el apoyo de su gente a sus espaldas y que iba a empatarlo. De izquierda a derecha y viceversa. Franco Moyano bajó para armar la línea de tres y arriba todos jugadores con buen pie. Las dos torres en el área que intentaban ganar todas y por los costados dos muy buenos centradores como lo son Sebastián Prieto y José María Herrera. A pesar de eso, el gol no llegaba, pero la indicación de Guede era clara: “no se desesperen”.

La paciencia, el control del partido y el empuje anímico daba la sensación de que el empate llegaba en cualquier momento. Sin embargo, esta decisión de ir a por todo y llenar el campo rival con jugadores le daba la posibilidad a Defensa de liquidarlo, y casi sucede. Galván perdió ante la presión rival y quedó la 3vs2 delantero rivales, Bogarín apuntó al ex Racing y lo pasó en velocidad. A pocos metros del arco la cruzó con la zurda y la mano salvadora del “Ruso” la mandó al córner. Increíble atajada que cambió todo. El “Bicho” sintió que esa jugada podía haberlos eliminados y, a partir de ahí, no volvió a perder la pelota. Lo llenó de centros y remates de afuera del área. En algún momento iba a llegar y así fue. En el 85, Alan Rodríguez, luego de recibir un rebote, gambeteó al rival que lo marcaba y sacó un derechazo que se desvió en Santiago Ramos Mingo para luego meterse por el centro del arco. Cristopher Fiermarín, que era la figura con siete atajadas, quedó descolocado en el desvió y no llegó a sacar el disparo del uruguayo. Sin más acciones, la clasificación se fue a los penales.

La tanda no tuvo muchos goles, en parte por los arqueros y en parte por lo mal que patearon. El sorteo determinó que se lleven a cabo en el arco que tenía atrás a la gente de La Paternal. Se sentía el empuje, los hinchas y sus gestos de mala suerte cuando llegaba uno de amarillo a patear. El arranque fue bueno para ambos. Emanuel Aguilera abrió el marcador para Defensa y Nicolás Oroz lo empató. Luego de esto llegó el show de los fallos. El “Ruso” se quedó en el medio y le tapó el tiro a Esteban Burgos, Franco Moyano pateó por arriba del arco, Santiago Godoy y Luciano Gondou le dieron al travesaño, Rodríguez se lo atajó a Alexis Soto y -después de tanto- Gastón Verón lo convirtió. Doble match-point para Argentinos. Kevin López lo marcó y todo estaba en los pies de Santiago Montiel que podía cerrar la serie si lo hacía, pero Fiermarín se lo atajó. Aarón Molinas fue para poner en ventaja al “Halcón” pero le dio al travesaño. Todo quedaba en el “Ruso” que pidió patear el último. La jerarquía, la experiencia de varios goles convertidos desde los 12 pasos. Apoyó la pelota, tomó carrera y fue caminando despacio. Zurdazo seco a la derecha, Fiermarín fue para el otro palo y el gol del arquero sentenció la clasificación de Argentinos Juniors a la semifinal.

El rival del “Bicho” se sabrá esta noche luego del partido entre Vélez Sarsfield y Godoy Cruz en San Luis.

Síntesis

Argentinos Juniors (1): Diego Rodríguez; Kevin Coronel, Jonathan Galván, Francisco Álvarez, Román Vega; Alan Lescano, Franco Moyano, Nicolás Oroz; José María Herrera, Luciano Gondou y Maximiliano Romero. DT: Pablo Guede.

Defensa y Justicia (1): Cristopher Fiermarín; Nicolás Tripichio, Esteban Burgos, Santiago Ramos Mingo, Darío Cáceres; Julián López, Alexis Soto; Gabriel Alanis, Rodrigo Bogarín, Luciano Herrera; Santiago Godoy. DT: Julio Vaccari.

Goles: 11’ Rodrigo Bogarín (DYJ); 85’ Álan Rodríguez (ARG).

Cambios: 46’ Sebastián Prieto por Tobías Palacio (ARG); 60’ Gastón Verón por Maximiliano Romero (ARG); 72’ Nicolás Palavecino por Gabriel Alanís (DYJ) y Álan Rodríguez por Kevin Coronel (ARG); 80’ Santiago Montiel por José María Herrera y Leonardo Heredia por Alan Lescano (ARG); 82’ Emanuel Aguilera por Rodrigo Bogarín y Ezequiel Cannavo por Luciano Herrera (DYJ); 90’+1 Kevin López por Darío Cáceres y Áaron Molinas por Julián López (DYJ).

Amonestados: 80’ Julián López (DYJ); 90’+1 Santiago Montiel (ARG).

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Florencio Sola