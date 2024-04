Argentinos Juniors y Barracas Central jugarán este lunes a partir de las 20, en el marco de la decimocuarta y última jornada de la Copa de la Liga Profesional, en el estadio Diego Armando Maradona.

Los dirigidos por Pablo Guede se enfrentarán con la disyuntiva de ir a por todo con titulares o por la segura y poner un equipo alternativo para recibir a un rival que también está clasificado. Por lo echo en estas 13 fechas, el “Bicho” ya está dentro del playoffs, pero no tiene asegurado su primer puesto al menos que se quede con los tres puntos. River, que juega contra Instituto de Córdoba, puede superarlo si gana y en La Paternal se reparten los puntos.

El equipo no está confirmado, pero habrá que, si ambos equipos arriesgan, firman el empate y esperan que el “Millonario” no los supere. En este momento está Argentinos con 25 y +11, segundo Barracas con 25 y +5, tercero River con 24 y +14 y cuarto Talleres con 23 +8. En caso de perder y que los demás ganen, no solo no será más el líder, sino que pasará a ser el último de los clasificados. El dato a favor es que todavía falta una semana para la siguiente fecha de la Copa Sudamericana por lo que podría arriesgar titulares.

Para este lunes hay dos bajas confirmadas que son Alan Rodríguez y Thiago Santamaría, por lo que el lateral derecho será Fernando Meza ya que es la única opción. Un regreso esperado es el de Leonardo Heredia, que superó la lesión de la rodilla y que podría sumar minutos contra el “Guapo” para la puesta a punto de cara a lo que queda de semestre.

Los convocados:

Por su parte, los dirigidos de Alejandro Orfilia vienen afilados con una seguidilla de tres victorias por la Copa de la Liga más el pase a los 16avos de la Copa Argentina. En lo que van de temporada cosechan siete triunfos, cuatro empates y dos derrotas. Al igual que el “Bicho” especulará con que le conviene más si ir a por todo con la posibilidad de perder y descender hasta la cuarta posición o buscar el empate que le sirve a todos.

Para este encuentro no se esperan muchas variantes del equipo que viene hilando varias victorias. Si bien de lo que más se habla del “Guapo” es de la gran cantidad de polémicas a favor que tiene en la mayoría de los encuentros, también es claro que tuvo una mejoría en el juego con la llegada del nuevo entrenador. En la temporada pasada había quedado anteúltimo de su zona y ahora, a falta de una fecha, ya está clasificado.

Los convocados:

Síntesis

Posible formación de Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Fernando Meza, Jonathan Galván, Tobías Palacio, Román Vega; Alan Lescano, Franco Moyano, Nicolás Oroz; Gastón Verón, Luciano Gondou y Maximiliano Romero.

Posible formación de Barracas Central: Sebastián Moyano; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Gonzalo Goñi; Rodrigo Insua; Rodrigo Herrera, Siro Rosane; Lucas Brochero, Alan Cantero, Maximiliano Zalazar; Alexis Domínguez.

Horario: Lunes 20 hs

TV: TV Pública

Estadio: Diego Armando Maradona