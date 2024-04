Argentinos Juniors fue más, pero por dos errores sonsos en el complemento terminó repartiéndose los puntos con Barracas Central y, con la victoria de River en Córdoba, terminó la fase regular en la segunda posición. Alan Lescano, Maximiliano Romero y José María Herrera marcaron para La Paternal, mientras que Maximiliano Zalazar, Nicolás Demartini y Nicolás Toloza lo hicieron para la visita.

El partido se planteó con la disyuntiva de qué le convenía a cada uno y el empate era el primer pensamiento teniendo en cuenta que, con sumar, al menos, un punto ambos pasarían a la siguiente fase. Con el desarrollo del encuentro quedó claro que ninguno de los dos se conformaba con solo pasar y el objetivo era sumar de a tres para quedarse con la punta de su zona. La paciencia y la jerarquía le dio la amplia ventaja al “Bicho”, pero con decisiones tácticas y errores técnicos, la historia terminó igualada.

El reloj se punto en marcha, los ojos de todos estaban repartidos en los cuatro encuentros que se disputaban para definir el grupo, pero Barracas no dudó en poner primera marcha. Antes de cumplirse el minuto, con un ataque de derecha hacia izquierda, Zalazar recibió solo en el vértice del área y, con un derechazo a colocar, la clavó al ángulo para poner el 1-0 parcial en 40 segundos. Inesperado arranque de la visita que no tardó en dejar en claro sus intenciones.

El “Bicho”, golpeado y sabiendo que estaba tercero, no se desesperó y empezó a jugar despacio y con tranquilidad. Movía la pelota, buscaba el espacio, abría la cancha y jugaba en largo para sus dos tanques en la delantera. El trabajo mental le terminó dando frutos ya que, en una ráfaga de tres minutos, y con un José María Herrera encendido bajo la lluvia, lo dio vuelta y se puso 2-1. Primero con un lanzamiento en largo en el 18 que Romero bajó para la llegada de Lescano que definió ajustado a un palo y segundo fue una unipersonal del “Tucu” en el 21 que apiló rivales de derecha hacia el centro y con un zurdazo marcó el golazo que daba vuelta la historia.

Ya el semblante de ambos era otro y la tranquilidad que mostraba Argentinos, no era igual que la de Barracas que atacaba de manera desordenada. La historia de esta primera etapa parecía terminada, la ventaja mínima parecía que se iba al vestuario con los equipos, pero Herrera volvió a frotar la lámpara para estirar el marcador. Otra vez se mandó solo, pero esta vez por el carril central. A penas vio el movimiento de Romero filtró el pase y lo dejó mano a mano. El “Tigre”, con la confianza que agarró desde su llegada, gambeteó al arquero Sebastián Moyano y sentenció el 3-1 en 40 minutos.

El segundo tiempo comenzó con cambios de ambas partes. Los dos con posturas diferentes, pero siempre pensando en el gol. Argentinos estaba más relajado y buscaba contragolpear para liquidar, mientras que Barracas, necesitado, apostaba todo al ataque. Las siguientes modificaciones de Pablo Guede ya no eran con la cabeza en esta noche, sino en los próximos partidos y por eso los hizo para cuidar piernas. Si bien son movimientos completamente normales, ya el equipo perdió la frescura que mostró en un arranque y el partido se hizo cuesta arriba.

En el minuto 65, a partir de un tiro libre cerca del área, llegó el descuento de la visita que revivía. Siro Rosane apunto al arco, Diego Rodríguez no tuvo la reacción esperada y dejó el rebote corto para la llegada de Demartini que le rompió el arco para firmar el 3-2 parcial. Grosero error del que falla poco, pero que le daba esperanzas a un rival que no había llegado mucho al arco rival. Luego del descuento volvieron los cambios para cuidar y algunos lo pidieron por molestias o contracturas. Todos cambios ofensivos de Guede, pero el equipo no estaba en la misma línea y sufrió el retroceso.

En la última acción de la noche, y por estar tan mandado en ataque, el “Bicho” descuidó la espalda y la ley del ex facturó el empate. En casi mitad de cancha, Facundo Mater se metió hacia adentro, Marco Iacobellis atrajo la marca de Fernando Meza para dejar la banda derecha libre. Toloza le ganó la carrera a Emiliano Viveros que no los siguió hasta el fondo y, mano a mano con el “Ruso”, la cruzó de derecha para establecer el 3-3 final.

Síntesis

Argentinos Juniors (3): Diego Rodríguez; Fernando Meza, Francisco Álvarez, Jonathan Galván, Román Vega; Alan Lescano, Franco Moyano, Nicolás Oroz; José María Herrera, Maximiliano Romero y Luciano Gondou. DT: Pablo Guede.

Barracas Central (3): Sebastián Moyano; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Gonzalo Goñi, Rodrigo Insua; Rodrigo Herrera, Siro Rosane; Lucas Brochero, Alan Cantero, Maximiliano Zalazar; Alexis Domínguez. DT: Alejandro Orfilia.

Goles: 1’ Maximiliano Zalazar (BAR); 18’ Alan Lescano (ARG); 21’ José María Herrera (ARG); 40’ Maximiliano Romero (ARG); 68’ Nicolás Demartini (BAR); 90’+2 Nicolás Toloza (BAR).

Cambios: 46’ Emiliano Viveros por Alan Lescano (ARG) y Nicolás Demartini por Alexis Domínguez (BAR); 57’ Marco Iacobellis por Lucas Brochero (BAR); 62’ Santiago Montiel por Nicolás Oroz y Gastón Verón por Maximiliano Romero (ARG); 79’ Daniel Juárez por Maximiliano Zalazar (BAR) y Damián Batallini por Román Vega (ARG); 82’ Leonardo Heredia por José María Herrera (ARG); 87’ Nicolás Toloza por Rodrigo Insua y Ramón Ábila por Alan Cantero (BAR).

Amonestados: 72’ Franco Moyano (ARG).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Diego Armando Maradona.