Lautaro Acosta: “Este Lanús juega más lindo que los anteriores”

“Cualquier equipo del fútbol argentino querría estar en nuestro lugar, estamos clasificados a la final a falta de disputarse dos partidos” inició la charla Lautaro Acosta en la entrevista realizada por Sentimiento Granate. “Cada vez estamos más cerca de ser campeón y lograr la cuarta estrella. Ese era y es nuestro principal objetivos desde la llegada de (Jorge) Almirón” agregó.

“Clasificarnos a la Copa Libertadores es hermoso, es la competencia Internacional más linda de todas. Lanús hace rato se metió entre los grandes de Argentina”

El Laucha Acosta es una pieza clave en esté Lanús que ya está clasificado para la final del torneo transición, a disputarse el 25 ó 29 de Mayo. Pero además, formo parte de los últimos dos logros del Grana en el 2007 y 2013, por eso es palabra autorizada a opinar. “Este Lanús juega más lindo que aquellos equipos con el cual salimos campeones en el Apertura o Sudamericana, no sé si juega mejor, pero sin dudas que más lindo. Con la llegada de Jorge Almirón nos involucró esta filosofía de juego, somos un equipo de arriesgar mucho, quizás el hincha sufre en más de una ocasión cuando se sale jugando de abajo”.

“Jorge Almirón me sorprende día a día, es unos de los dos mejores técnicos que tuve”

Por otro lado, Acosta también se refirió al actual entrenador de Lanús: “Jorge es uno de los dos mejores técnicos que tuve junto con los Mellizos. Estoy siendo injusto con Ramón Cabrero y Luis Zubeldía, pero lo cierto es que Almirón tiene una forma de trabajar que sorprende. Me gustó mucho que sea ovacionado frente a Aldosivi por los hinchas, porque sin dudas que esté es el equipo de él, es su filosofía de juego” elogió el delantero.

“Godoy Cruz iría de punto a una final, mientras que San Lorenzo está más acostumbrado. Son 90 minutos y cualquiera puede ganar”

A su vez, el ídolo Granate no tuvo problemas en elegir a tres jugadores del plantel actual si tendría que armar un equipo: “Maxi Velazquez, José Sand y Agustín Pelletieri, serían los primeros tres. Pero no puedo dejar de mencionar el grupo, todos son importantes. Con Miguel Almirón, por ejemplo, sea hace fácil jugar por su técnica y velocidad. Además, Acosta también dio su opinión sobre los posibles rivales en la final: “Si te pones a pensar, Godoy Cruz no tendría nada que perder, iría de punto a la final y no sé hasta qué extremo es bueno ir como candidato. Mientras que San Lorenzo está más acostumbrados a estar en finales y tiene jugadores de jerarquía que pueden ganar por individualidades”​

Por último, el Laucha habló sobre su futuro: “Es lógico que me pregunten por Boca porque están los Mellizos, no me molestan que lo hagan. La vedad yo estoy feliz en el Club y me quedaría a vivir. Lanús hace tiempo que se metió entre los grandes de Argentina”