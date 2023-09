Con hambre de triunfo, Lanús visitará a Boca

Luego de un polémico empate frente a Sarmiento, Lanús enfrentará a Boca por la sexta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. El duelo se disputará en el Estadio Alberto J. Armando este sábado a partir de las 18:30 con el arbitraje de Fernando Echenique, mismo árbitro que dirigió el último enfrentamiento entre estos dos equipos.

El conjunto dirigido por Sebastián Salomón, hace solo dos semanas, atraviesa un momento complicado ya que en este segundo semestre aún no ha podido ganar. En los cinco encuentros que disputó por este campeonato solo logró sacar dos puntos, por lo que perdió tres partidos y empató dos. Ante Sarmiento en la última jornada, el Grana fue mejor, pero a pesar de tener superioridad numérica parte del complemento no pudo superar a la defensa visitante y el marcador finalizó igualado en cero. Sobre el final, el VAR llamó a Fernando Rapallini para revisar una mano de penal a favor del local, el juez interpretó que no fue una acción intencional y el banco granate explotó junto al público presente.

Por su parte, el Xeneize cortó una racha de derrotas consecutivas en el torneo local venciendo a Central Córdoba por 3-0 en Santiago del Estero. Lucas Blondel asistido por Exequiel Zeballos abrió el marcador, luego el ex Tigre Lucas Janson marcó el segundo gol para el conjunto de Jorge Almirón y el primero para él vistiendo la camiseta azul y oro. Darío Benedetto, de cabeza, liquidó el partido sobre el final.

El último antecedente entre estos equipos se dió en julio de este año por la fecha 20 del Torneo de la Liga Profesional. El enfrentamiento tuvo lugar en la Bombonera y Leandro Díaz convirtió de cabeza en el primer tiempo para el Grana, mientras que sobre el final "Pipa" Benedetto rescató un punto igualando el tanteador 1-1, aunque el línea marcó posición adelantada el VAR intervino y convalidó la acción. En el profesionalismo el Granate y el Xeneize se vieron las caras en 132 oportunidades, 72 terminaron a favor de Boca, 22 de Lanús y las 38 restantes finalizaron en empate.

Posibles Formaciones

Lanús: Alan Aguerre; Braian Aguirre, Cristian Lema, Diego Braghieri, Julio Soler; Juan Sánchez Miño, Felipe Peña, Lautaro Acosta; Matías Esquivel, Leandro Díaz y Pedro de la Vega.

DT: Sebastián Salomón.

Boca: Javier García; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Jorman Campuzano, Ezequiel Bullaude; Luis Advíncula, Edinson Cavani y Darío Benedetto o Valentín Barco.

DT: Jorge Almirón.

Datos

Fecha y hora: sábado 23 de septiembre 18:30 horas

Lugar: Estadio Alberto J. Armando- La Bombonera

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Yamil Possi

Televisación: TNT Sports